Пика нет: Попова о коронавирусе в России

«Я очень надеюсь, и мы к этому идем, что мы не увидим никакого пика. Пик — это взрыв, взрыва никакого у нас нет. Это была одна из задач, которую мы перед собой ставили, и на сегодняшний день мы видим, что она реализуется. Если только мы не сорвемся в праздники», — подчеркнула Попова.

По ее словам, «срыв в праздники» — «это самый большой риск сегодняшнего дня», который может привести к «возврату в ту точку, из которой мы вышли». Об этом она сказала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Глава ведомства отметила, что согласна с мнением о том, что в майские праздники россиянам лучше остаться дома. «Только заменила бы слово «лучше» на «должны». Вот сейчас мы должны самим себе, должны своим близким оставаться дома», — добавила Попова.

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Она и ранее отмечала, что начало мая с праздничными днями не является поводом для нарушения режима самоизоляции, который на данный момент обязаны соблюдать все россияне вне зависимости от возраста.

По ее словам, если граждане страны перестанут соблюдать режим самоизоляции, то «все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку».

Накануне Попова предложила продлить режим самоизоляции еще на две недели, то есть на еще один инкубационный период. С такой инициативой она выступила на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Нельзя остановиться на половине пути. Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода для этого заболевания. Для того чтобы остановить и быть окончательно уверенными, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», — обратила внимание Попова.

Тогда же она отметила, что если сейчас ослабить режим самоизоляции, то это может привести к «взрывному росту», риски которого еще высоки.

В этом вопросе Попову поддерживает и директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» академик РАН Владимир Кутырев. Ранее он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в России требует продления ограничительных мер.

«Это мнение, которое у нас, у специалистов, складывается — а мы обсуждали и с академическим сообществом этот вопрос, — что эти меры необходимо продолжить <...> до 12 мая как минимум. Это даст продолжение позитивных трендов», — подчеркнул он.

Ранее академик Александр Чучалин в программе «Вести недели» спрогнозировал дальнейшее распространение COVID-19 в России. «SARS 2002 года сколько продолжался? 3,5 месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? 3,5 месяца. Есть определенный цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май. В середине июня мы должны ожидать, что эта проблема сойдет на нет», — заявил он.

Но жизнь россиян не станет такой же, какой была до вспышки коронавируса в стране. По словам главы Роспотребнадзоры Анны Поповой, ведомство разработает ряд правил для заведений общепита, а гражданам придется менять свои привычки.

«Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей», — сказала Попова в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

Ранее в ведомстве отметили, что если режим самоизоляции и будет ослабляться в ближайшее время, то это будет происходить постепенно. Сначала полноценно начнут работать предприятия с ограниченной площадью и посадкой в зале. После этого разрешат проводить массовые мероприятия при условии, что столы будут размещены на расстоянии одного-двух метров.

Помимо этого, будут определены правила работы персонала заведений: от работы всего персонала в масках и перчатках и использования одноразовой посуды до стандартной уборки. Но все будет зависеть от ситуации, добавили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За последние сутки в России увеличилось количество заразившихся коронавирусом на более чем 6 тыс. человек — до почти 81 тыс. Из них выздоровели 6 767 человек, умерли 747.