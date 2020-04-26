«Пьяненькие были»: полиция разогнала вечеринку в Подмосковье

В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК «Бутово парк 2» в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома. Об этом сообщили в областном управлении МВД.

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«25 апреля в Дежурную часть УМВД России по Ленинскому району поступило сообщение о нарушении режима тишины на улице Новое шоссе, в одном из микрорайонов деревни Дрожжино. Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу, в результате чего участники массового скопления разбежались», — говорится в сообщении ведомства.

Как передает телеканал «360», жители ЖК «Бутово парк 2» не просто нарушили режим самоизоляции, но и сами записали все на видео. На кадрах видно, как толпа людей танцует под громкую музыку на детской площадке.

Известно, что организатором мероприятия является местный житель Олег Гавриленко, он устраивал похожие вечеринки с 17 апреля. Мужчина выставлял в окно две мощные колонки и включал музыку на весь район. Тогда люди просто поддерживали «дискотеку» из своих домов: включали у себя цветные фонари, мигали светом, однако оставались дома. В сети разгорелись споры о том, нужна ли району такая самодеятельность.

Вечеринка 25 апреля, в результате которой жители домов вышли на улицу, началась после 19.00. Мужчина заранее придумал плейлист, который обсудил с участниками районной группы в социальной сети, закупил две дополнительные колонки, пытался пустить звук и с другого дома синхронно, чтобы все слышали. На 21.00 был намечен своеобразный флешмоб в честь медицинских работников.

«Призываю всех в 21:00 в окнах, которые на школу выходят, выключить свет или хотя бы их плотно зашторить. Светите в окна фонариками, пойте. Давайте сделаем красивую картинку. Возможно, будет еще один сюрприз», — рассказал Гавриленко на канале в YouTube

После того, как участники вечеринки высыпали танцевать до двор, другие жильцы окрестных многоквартирных домов вызвали полицию. Приехавшие стражи порядка разогнали всех по домам. «Уехали они ни с чем. Мы же все даже на сто метров от дома не отошли, так что ничего не нарушили. Я сказал, что просто в магазин собираюсь», — рассказал kp.ru местный житель Валерий Несторов.

Однако местные жители сообщили, что это уже далеко не первый раз, когда во дворах устраивают дискотеки — правда, так много людей к этому действу присоединились впервые. В соцсетях многие оправдывают нарушителей режима самоизоляции.

«Да, были пьяненькие, куда без них. Все устали уже от этой самоизоляции. Я не звал людей на улицу и никого не просил выходить под окна, это решение людей. И заставить их сидеть дома я не имею права! Многие говорят: «Почему не остановил дискотеку, когда народ собрался?» Отвечаю. До приезда ППС люди стояли на расстоянии, не было причин останавливать музыку», — пояснил Гавриленко в группе «Бутово 2» в соцсети Вконтакте.

Также на своей странице в соцсети он обратился к соседям и нарушителям самоизоляции.

Гавриленко подчеркнул, что вечеринка была исключительно «балконная» и предназначена для поддержки тех, кто не выходит на улицу, и заявил, что из-за нарушителей таких мероприятий больше проводить не будет.

«Моя инициатива поддержать тех, кто сидит ДОМА, дать им моральную разрядку, показать врачам, что мы сидим дома, превратилась по вине нетрезвых гуляк в балаган и массовое нарушение режима самоизоляции. Я вас не призывал выходить на улицу. Увы, по этой причине больше не будет подобных мероприятий. Я против такого скопления людей», — возмутился «балконный» диджей

По неофициальной информации kp.ru, правоохранители пока не выписали ни одного штрафа за нарушение режима самоизоляции.



С 30 марта 2020 года в Москве и Подмосковье введен режим самоизоляции — ограничения продлятся до 1 мая. Граждане могут покидать дома только в случае крайней необходимости: для похода в магазин или аптеку, выгула животного или выноса мусора. Также необходимо соблюдать соцдистанцию.

В случае нарушения режима самоизоляции гражданину грозит штраф в размере 4 тыс. рублей.