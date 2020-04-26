При взрыве или пожаре: когда можно нарушить самоизоляцию

Только ситуация опасности для жизни или здоровья может стать поводом для того, чтобы покинуть место самоизоляции. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ, передает ТАСС.

«Вы можете покинуть место изоляции только в исключительном случае, когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и др.)», — говорится в рекомендациях ведомства.

Кроме того, специалисты МЧС предлагают россиянам договариваться с родными, близкими, волонтерами и соседями по поводу выноса мусора и покупки продуктов. Покидать помещения в ходе самоизоляции и иметь «личные контакты» с курьерами, осуществляющими доставку, нельзя.

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В рекомендациях также напомнили — необходимо сообщать о своем статусе «самоизолированного», если вызываете экстренные службы или врачей.

Неделей ранее в МЧС заявили, что ношение защитной маски на улице в условиях пандемии коронавируса является нецелесообразным. «Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — заявили в ведомстве.

По словам российских спасателей, маска нужна в местах скопления людей — к примеру, в общественном транспорте и магазинах, а также при уходе за больными с ОРВИ и людьми, которые имеют признаки заболевания: кашляют и чихают.

В МЧС подчеркнули, что маски имеют различную структуру — могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми. Постоянно одну и ту же маску носить нельзя, их нужно менять.

«Непринципиально, какой стороной внутрь ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», — говорится в заявлении ведомства. При этом после снятия маски с лица нужно тщательно вымыть руки с мылом.

Кроме того, МЧС рекомендует здоровый сон и занятия физкультурой, а также придерживаться правильного питания.

«Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», — отмечают в ведомстве.

В начале апреля МЧС уже выпускало рекомендации по профилактике COVID-19. Возвращаясь домой с прогулки или из похода в магазин, чтобы уберечься от коронавируса, нужно менять одежду и мыть обувь. Кроме того, следует промывать нос и полоскать горло. Использованные средства индивидуальной защиты — маску и перчатки — нужно утилизировать, сложив в отдельный полиэтиленовый пакет.

МЧС рекомендует мыть руки с мылом под теплой водой на протяжении как минимум 20 секунд.

Отмечается, что при режиме самоизоляции на улицу можно выходить только в редких случаях: чтобы получить экстренную медицинскую помощь, поехать на работу — если речь идет о непрерывном производстве. Возможен выход из дома за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости. Покупки лучше совершать в близлежащем магазине или аптеке. Выходить из квартиры можно также, чтобы вынести мусор или выгулять домашних животных, причем во время прогулки нельзя отходить дальше от места проживания, чем на 100 метров.

Главный способ профилактики — мытье рук, власти призывают россиян внимательнее следить за личной гигиеной, чтобы защититься от COVID-19. Стоит также протирать гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этилового спирта) и не забывать о регулярной уборке.

Стоит отметить, что иногда коронавирусная инфекция может не иметь выраженных симптомов, но человек все равно остается заразным и опасным для окружающих. Поэтому маску стоит надевать при походах в магазин или поездках в транспорте — чтобы не распространять с дыханием коронавирус.