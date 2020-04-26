Москва осталась лидером: сколько заболевших в России

Число полностью выздоровевших пациентов пополнилось на 517 человек. Предыдущий пик по числу выявленных случаев коронавируса был зафиксирован 19 апреля — 6 060.

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Больше всего заболевших за минувшие сутки прибавилось в Москве — 2 971 человек, и Московской области — 576 заразившихся. В остальных регионах России прирост не превышает 153 пациентов. Всего к настоящему времени в стране зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 747 умерших, вылечились от инфекции 6 767 человек.

В Москве за сутки выздоровели 128 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3 175» — рассказала чиновница.

В мире сейчас 2 933 880 заболевших, 203 612 умерших и 840 933 выздоровевших. В США больше всего инфицированных (960 896) и жертв коронавируса (54 265). Самая высокая смертность наблюдается в Бельгии — 15.38%.

В Нью-Йорке за минувшие сутки скончались 437 человек — это на 15 больше, чем днем ранее, заявил губернатор штата Эндрю Куомо. Трагический рекорд по числу жертв коронавируса там был установлен 8 апреля: тогда за сутки умерли 799 человек.

Легкие у пациентов, перенесших коронавирус COVID-19, даже после выздоровления могут остаться поврежденными — на их лечение потребуется до 15 лет. Об этом свидетельствует исследование британского Факультета медицины интенсивной терапии (FICM), передает The Sunday Times.

Сотрудники учреждения зафиксировали, что у многих заразившихся коронавирусом, которые поступили в отделение интенсивной терапии, развился острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) — это воспаление легких, препятствующее обеспечению жизненно важных органов достаточным количеством кислорода.

В Ухане, где и была зафиксирована вспышка заболевания, у 17% от всех инфицированных COVID-19, которых обследовали в период с 1 по 20 января, развился ОРДС, сообщали в Национальном центре биотехнологии США. В то же время другое исследование, опубликованное в научном журнале The Lancet, утверждает, что у 29% пациентов, наблюдавшихся с середины декабря по начало января в Ухане, появился ОРДС.

В FCIM объяснили, что от коронавируса воспалились слизистые оболочки легких этих инфицированных — в результате жидкость из ближайших кровеносных сосудов просочилась в воздушные мешочки легких, тем самым затруднив дыхание.

Тем, у кого возникнет такая проблема, может «понадобиться до 15 лет, чтобы их легкие восстановились». Сейчас смертность от данного синдрома составляет 30-40%, заявил замдиректора Калифорнийского университета в Сан-Франциско по медицине интенсивной терапии Майкл Мэттье.

«Не существует специального лечения от ОРДС. Можно только долго использовать аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы дать пациентам возможность восстановиться, но так не делают. Выжившие с ОРДС ограничены в физической активности и имеют плохое физическое состояние, связанное с выраженным истощением мышц и слабостью», — пояснил он The Sunday Times.

Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых «иммунных паспортов», которые бы свидетельствовали о том, что человек уже переболел коронавирусом и защищен от повторного инфицирования.

«Сейчас нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторного инфицирования», — заявили в ВОЗ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. По ее словам, эпидемиологические процессы становятся менее активными, когда 60% населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации.