На передовой: в Петербурге объяснили смерть медсестер

Переболевшие COVID-19 могут заразиться повторно

— По данным ВОЗ, в мире по состоянию на 26 апреля насчитывается 2 921 439 заразившихся коронавирусом COVID-19. Умерли от болезни 203 189 человек, поправились — 836 978 пациентов.

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— Многие страны Европы, в том числе входящие в НАТО, хотели бы обратиться за помощью к России, однако не могут этого сделать из-за запрета «старших товарищей». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также отметил, что некоторые страны и в условиях пандемии пытаются «внедрять геополитику».

— Всемирная организация здравоохранения выступила против введения так называемых «иммунных паспортов», которые бы свидетельствовали о том, что человек уже переболел коронавирусом и защищен от повторного инфицирования.

«Сейчас нет никаких доказательств того, что люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела, защищены от повторного инфицирования», — заявили в ВОЗ.

Как обмануть коронавирус

— Число скончавшихся от коронавируса в Москве превысило 400, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. За минувшие сутки умерли 38 пациентов. Всего заразившихся в России — 74 578 человек

— Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. Он допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше.

— В Совете Федерации предложили разрешить пожилым людям старше 65 лет гулять по очереди во дворе и около дома. Списки с очередностью прогулок составят старшие по подъездам и управляющие компании, заявил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

— В интернете решили собирать данные об умерших за время пандемии COVID-19 российских медицинских работниках. Соответствующий документ находится в открытом доступе. По словам авторов, его задача заключается в том, чтобы сохранить память о медицинских работниках, а не вести статистику по коронавирусу. Между тем в Санкт-Петербурге в Комитете по здравоохранению уже заявили, что четыре медсестры городских медучреждений, имена которых есть в списке, либо страдали от тяжелых заболеваний, либо заразились не при исполнении своих обязанностей. Точные обстоятельства кончины будут обнародованы позже.

«Упомянутые в списке четыре медсестры скончались. Но у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей», — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

— Академик РАН Сергей Недоспасов рассказал о том, как обмануть коронавирус методами генной инженерии. По его словам, для создания вакцины от COVID-19 необходимо прибегнуть к генетическим технологиям, а при создании доклинических моделей потребуется редактирование генома.

— Московский метрополитен с 26 апреля закроет вестибюли 13 станций из-за низкой нагрузки, сообщает пресс-служба метро. С 14 апреля уже закрыли 20 станций.

В Киеве не откроют метро до конца весны

— В Киеве метрополитен заработает не ранее 31 мая, сообщила пресс-служба метро. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее представил план правительства по выходу из карантина, который предусматривает пять этапов и может стартовать уже с 11 мая.

— В Нью-Йорке за минувшие сутки скончались 437 человек — это на 15 больше, чем днем ранее, заявил губернатор штата Эндрю Куомо. Трагический рекорд по числу жертв коронавируса там был установлен 8 апреля: тогда за сутки умерли 799 человек.