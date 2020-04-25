Прогулка по пропуску: в СПЧ предложили открыть парки

В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

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По ее словам, парки и рекреационные зоны в столице можно открыть, но пускать туда только тех людей, у которых есть специальные пропуска. Такую инициативу правозащитник мотивировала необходимостью детям и людям старшего возраста бывать на свежем воздухе.

«Первый год наступление мая с его нежной зеленью и воздухом надежды вызывает не радостные чувства, а тревогу.

Снижение социальных контактов для сохранения жизни в период эпидемии — это необходимая мера, но как быть с необходимостью детям гулять на свежем воздухе и важности физической активности для старшего возраста. Один месяц в квартире, а если два или три? Как это сделать, не ставя под угрозу жизни? Нужно об этом думать сейчас, не вынуждая тех, у кого уже нет сил быть запертыми в своих квартирах, идти на нарушения», — указала член СПЧ.

Она пояснила что для посещения парков нужно отдать приоритет по времени семьям с маленькими детьми и лицам старшего возраста.

«В пропуске указать парк ближайший и система предложит выбрать время, ознакомится с правилами безопасной прогулки, не подвергая свою жизнь и жизнь других риску. Можем же мы ходить в магазин за продуктами с соблюдением социальной дистанции и даже научились руки санитайзерами обрабатывать постоянно. Не стоит дуть на воду, обжегшись на молоке, не поможет, но может вызвать бурю», — добавила общественный деятель.

Похожим образом, по ее мнению, можно поступить и с теми, кто хочет поехать на дачу, чтобы посадить «картошку, морковь», передает РИА «Новости».

«Мне кажется, что это должен быть дополнительный пропуск, который можно использовать для посадки, для садовых, хозяйственных нужд.

Организовать доставку транспортом. Выполняется запрос на пропуск, указывается маршрут, власть сможет спрогнозировать время, когда можно выезжать, чтобы не создавать поток в одно время», — детализировала эксперт.

В субботу же, 25 апреля, на платформе Московского инновационного кластера запустили систему проверки электронных пропусков для сотрудников организаций в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«Достаточно просто внести ИНН своей организации или индивидуального предпринимателя, чтобы проверить наличие несоответствий в данных по цифровым пропускам сотрудников», — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Если система не обнаружит ошибок, она предложит пользователю узнать о действующих в городе мерах поддержки для бизнеса. Фурсин отметил, что в случае ввода недостоверных данных может произойти аннулирование цифровых пропусков, что, в свою очередь, скажется на бесперебойной работе предприятий.

Если несоответствие данных обнаружено, руководитель должен обратиться к сервису по подаче информации о своих сотрудниках и избежать аннулирования пропусков.

Отмечается, что помимо онлайн-сервиса на платформе i.moscow создан специальный колл-центр, специалисты которого обзванивают руководителей компаний, где выявлены неточности, и помогают решить возникшие проблемы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что Россия преодолела лишь два из трех инкубационных периодов COVID-19. Она сказала, что два инкубационных периода — это крайне мало.

По ее словам, говорить о возврате к нормальной жизни можно будет только после третьего периода. Лишь после успешного его преодоления можно будет говорить о постепенном возвращении к нормальной жизни.

А вот заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами указала, что российским властям очень важно в ближайшее время взвесить, насколько можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии, потому что жители России устали от карантина.

Она добавила, что жители страны хотят как можно скорее снова выйти на работу.

«Мы понимаем, что любые ограничительные меры — это стагнация и в экономике, падение темпов экономического роста, ну и просто психологическая усталость людей», — подчеркнула чиновница.

Она также выразила обеспокоенность тем, что режим самоизоляции соблюдается не во всех регионах страны.

Также известно, что правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.

«У нас приближается 1 Мая, 9 Мая. Это традиционно для людей возможность отдыхать, уехать на дачу. Мне казалось бы разумным, если бы мы могли сделать специальные рекомендации, как проводить эти праздники с учетом всех ограничений», — сказал глава кабмина.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова заверила, что рекомендации будут выпущены, и подчеркнула, что нынешний режим и на майские праздники ослаблять нельзя, поскольку тогда будет ликвидирован позитивный эффект от существующих условий самоизоляции.