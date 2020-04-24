Сводка за сутки: в Москве умер 41 пациент с COVID-19

За прошедшие сутки в Москве скончалось рекордное количество пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19 – 41 человек, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу.

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Среди умерших — люди от 37 до 92 лет. Также за минувшие сутки число заболевших пополнилось 2 957 людьми и общее количество зараженных равняется 36 897 человек. С начала пандемии в Москве от вируса нового типа умерло 325 человек.

«Среди умерших — пациенты от 34 до 92 лет. У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом», — говорится в сообщении штаба.

Нужно также отметить, что в Москве выздоровели еще 287 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735», — сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Считается, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины. Этот метод широко используется за рубежом — в США, Германии, Китае и других странах.

Всего в России с начала наблюдения за динамикой эпидемии коронавирусом заболели 68 622 человек, умерло 615. На вечер 24 апреля в мире зафиксировано 2 713 356 случаев заражения COVID, скончались 190 983 инфицированных.

На следующей неделе ситуация с распространением коронавируса может перейти на стадию плато, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз», — предположила она во время дистанционного заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме под руководством Адальби Шхагошева.

«Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», — добавила Скворцова.

При этом она обратила внимание на то, что теоретический и практический опыт борьбы с инфекцией «растет на глазах» — с каждым днем появляются новые знания о вирусе.

На заседании также был затронут вопрос распространения коронавируса в Ленинградской области. В частности, Скворцова отметила, что для лечения зараженных пациентов был перепрофилирован инфекционный корпус Центральной медико-санитарной части №38.

Однако осенью Россию может ожидать новая волна эпидемии коронавируса. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

«Нет никаких фундаментальных причин, чтобы повторная волна была хуже, однако мы сейчас мало знаем о бессимптомной циркуляции вируса, чтобы прогнозировать, что будет осенью», — подчеркнул он.

Чтобы говорить об осенней эпидемии, важно понаблюдать за тем, как вирус будет распространятся летом. Ученым пока неизвестно, сойдет ли COVID-19 на «нет» в теплое время.

«Вторая волна — это вполне вероятный сценарий, однако ее тяжесть предсказать невозможно», — подчеркнул Лукашев.

Он добавил, что те, кто переболеет COVID-19 в открытой форме сейчас, осенью не заразятся — иммунитет выработается на несколько лет.

«Вторая волна может быть намного хуже. Однако мы точно не знаем, сколько у нас бессимптомных случаев. Более того, вирус не мутирует настолько быстро, чтобы измениться к осени», — заключил эксперт.

Миллиардер и филантроп Билл Гейтс опубликовал пост, в котором подробно описал, какие шаги должен предпринять мир, чтобы победить пандемию COVID-19 и вернуть экономику в обычное русло. Публикация доступна в блоге бизнесмена.

По словам Гейтса, текущую ситуацию в мире можно сравнить с мировой войной.

«Пандемия коронавируса заставила все человечество выступить против патогена. Это похоже на мировую войну, только в нашем случае мы все находимся на одной стороне», — заявил сооснователь Microsoft.

Гейтс добавил, что во время Второй мировой войны большое количество инноваций, например, радары, торпеды или криптография, помогли закончить боевые действия раньше, чем изначально планировалось. Бизнесмен считает, что в случае с коронавирусом подойдет такая же тактика.