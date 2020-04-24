Нужны две недели: когда COVID-19 отпустит Россию

Солнечный свет не поможет

— В мире по состоянию на 25 апреля насчитывается 2 750 889 заразившихся коронавирусом COVID-19. Умерли от болезни 195 455 человек, поправились — 781 893.

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— По последним данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки в мире было зарегистрировано 81 529 новых случаев заражения и 6 260 летальных исходов.

— Заболеваемость COVID-19 не зависит от погоды, подчеркивают в ВОЗ. Несмотря на то, что солнечный свет может убивать микробы, он не способен проникнуть в легкие людей, где сидит вирус.

Почему в России колеблется статистика

— В Москве за сутки скончался 41 человек с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Умершим было от 34 до 92 лет.

— Более 30 человек заразились коронавирусом в больнице Абакана из-за местного жителя, нарушившего режим самоизоляции. Всего за сутки в Хакасии зарегистрированы 49 новых случаев заболевания, сообщил глава региона Валентин Коновалов.

— Колебания числа новых случаев заражения коронавирусом в России в пределах от 4,2 до 6 тысяч человек могут свидетельствовать о постепенном выходе на плато по заболеваемости, считает глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.

Он убежден, что заболеваемость COVID-19 скоро пойдет на спад.

— Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции в России. По ее словам, сейчас страной уже пройдено два инкубационных периода коронавируса, однако только после третьего периода можно будет думать о возврате к привычной жизни.

— Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях пандемии иметь при себе дополнительные документы — например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор и, желательно, справку об отсутствии вируса.

— В СПЧ предложили ввести разовые пропуска для пожилых людей, по которым они смогут ездить на дачу. Их транспортировка должна проходить централизованно и с соблюдением санитарных норм.

В Италии рассчитали уровень смертности от COVID-19

— В Италии ученые рассчитали реальный уровень смертности от коронавируса в стране. По их данным, в начале эпидемии общий показатель смертности в пять раз превысил данные прошлых лет. Общая летальность от COVID-19 составила 1,29%, в то время как у сезонного гриппа она оценивается в 0,1%.

— В Испании ученые отмечают, что инфекция-возбудитель COVID-19 могла попасть в страну 15 различными путями — от других европейцев или граждан Китая.

«Предварительные результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля, и исключают наличие нулевого пациента», — цитирует издание El Pais авторов исследования.