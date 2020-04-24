«Надеемся, что выйдем на плато»: Скворцова рассказала о пандемии

На следующей неделе ситуация с распространением коронавируса может перейти на стадию плато, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

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«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз», — предположила она во время дистанционного заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме под руководством Адальби Шхагошева.

«Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», — добавила Скворцова. При этом она обратила внимание на то, что теоретический и практический опыт борьбы с инфекцией «растет на глазах» — с каждым днем появляются новые знания о вирусе.

На заседании также был затронут вопрос распространения коронавируса в Ленинградской области. В частности, Скворцова отметила, что для лечения зараженных пациентов был перепрофилирован инфекционный корпус Центральной медико-санитарной части №38, передает пресс-служба «Единой России».

В нем развернули 45 коек, пять из которых реанимационных. При этом у большинства коек есть подключение к кислороду.

«На эти цели Центральной медико-санитарной части №38 была оказана помощь в размере 35 млн рублей. Из них порядка 5 млн — на стимулирование работников и дополнительную заработную плату и 30 млн — на дооснащение коек всем необходимым», — сообщили в пресс-службе партии.

Пока Скворцова выражает надежду на выход страны на плато по распространению коронавируса, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико дает считает, что до плато еще далеко.

Двумя днями ранее он отметил, что пока рано говорить о достижении пика «и тем более плато». «Нужно отслеживать ситуацию, посмотрим, что будет еще минимум неделю, чтобы сделать какие-то заключения», — подчеркнул Брико.

Он добавил, что «забрезжил свет в тоннеле, хочется верить, что будет ситуация стабилизироваться». Однако пока, по его мнению, рано делать какие-то заключения.

Тогда же он призвал власти страны продлить нерабочие дни и режим самоизоляции до конца майских праздников, чтобы не допустить резкого скачка новых случаев заражения коронавирусом. Пока, по мнению эпидемиолога, ситуация в стране находится под контролем, так как в среднем ежедневный прирост составляет 9-10%. «Конечно, ни о какой эксплозивности говорить не приходится, ситуация контролируется — и успешно контролируется», — обратил внимание Брико.

В то же время он отметил, что основной прирост приходится на Москву. где находятся около 56% всех заболевших россиян. Эпидемиолог подчеркнул, что летальность из-за коронавируса в России составляется 0,8%, а в Москве этот показатель ниже, чем в целом по стране.

Только за последние сутки количество зараженных в России увеличилось на 5849 человек. Таким образом, всего в стране зафиксировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. Их них 36 897 заболевших выявлены в Москве. За весь период в стране умерли 615 пациентов, выздоровели 5568 человек.

Из почти 6 тыс. новых случаев коронавируса 46,1% не имели клинических проявлений болезни, то есть заболевание протекает у них бессимптомно. В столице за последние сутки зафиксировано 2957 новых случаев COVID-19. В тройку лидеров по количеству нововыявленных больных входят также Московская область и Санкт-Петербург, где обнаружено 611 и 253 новых зараженных соответственно.

Среди столичных почти 3 тыс. новых инфицированных 85% моложе 65 лет. Так, 43,5% заболевших в возрасте от 18 до 45 лет, 4,5% — дети и 36,5% люди младше 65 лет. Остальные 15,5% пациенты, у которых подтвержден коронавирус, старше 66 лет. Из них 5,5% более 80 лет.

«Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции», — отметили в столичном оперштабе.