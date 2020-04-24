«15 лет на восстановление»: какие осложнения вызывает COVID-19

«Понадобится 15 лет для восстановления»

Легкие у пациентов, перенесших коронавирус COVID-19, даже после выздоровления могут остаться поврежденными — на их лечение потребуется до 15 лет. Об этом свидетельствует исследование британского Факультета медицины интенсивной терапии (FICM), передает The Sunday Times.

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Сотрудники учреждения зафиксировали, что у многих заразившихся коронавирусом, которые поступили в отделение интенсивной терапии, развился острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) — это воспаление легких, препятствующее обеспечению жизненно важных органов достаточным количеством кислорода.

В Ухане, где и была зафиксирована вспышка заболевания, у 17% от всех инфицированных COVID-19, которых обследовали в период с 1 по 20 января, развился ОРДС, сообщали в Национальном центре биотехнологии США. В то же время другое исследование, опубликованное в научном журнале The Lancet, утверждает, что у 29% пациентов, наблюдавшихся с середины декабря по начало января в Ухане, появился ОРДС.

В FCIM объяснили, что от коронавируса воспалились слизистые оболочки легких этих инфицированных — в результате жидкость из ближайших кровеносных сосудов просочилась в воздушные мешочки легких, тем самым затруднив дыхание.

Тем, у кого возникнет такая проблема, может «понадобиться до 15 лет, чтобы их легкие восстановились».

Сейчас смертность от данного синдрома составляет 30-40%, заявил замдиректора Калифорнийского университета в Сан-Франциско по медицине интенсивной терапии Майкл Мэттье. «Не существует специального лечения от ОРДС. Можно только долго использовать аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы дать пациентам возможность восстановиться, но так не делают. Выжившие с ОРДС ограничены в физической активности и имеют плохое физическое состояние, связанное с выраженным истощением мышц и слабостью», — пояснил он The Sunday Times.

При этом пожилые люди наиболее подвержены ОРДС из-за более слабого иммунитета, отмечается в исследовании Американской медицинской ассоциации.

«Может быть затронуто сердце»

Факультет медицины интенсивной терапии предупреждает, что коронавирус способен оставить поврежденными и другие органы. «Может быть затронуто сердце — от воспаления (миокардита) до сердечной недостаточности», — говорится в исследовании.

У одного из пяти пациентов с коронавирусом в Ухане было зафиксировано повреждение сердца, сообщается в исследовании, опубликованном в научном журнале JAMA Cardiology.

При этом не все инфицированные имели хронические сердечные заболевания. «Мы наблюдаем случаи, когда люди, у которых нет хронического заболевания сердца, получают его повреждения. Вы можете себе представить, если у сердца уже есть проблемы с работой. У такого пациента нет возможности справиться с подобной проблемой», — сообщила замдиректора по профилактической кардиологии в Школе медицины им. Джона Хопкинса Эрин Мичос в эфире радио Science.

По словам южнокорейского кардиолога Ким Ин Чхола, есть три основных способа повреждения сердца коронавирусом, передает издание The Korea Herald. При первом у больного наблюдается низкий уровень кислорода в крови или гипоксия. В итоге емкость легких для обмена углекислого газа на кислород сжимается, что травмирует сердечную мышцу. Во-вторых, жизненно важный орган может повредить экстремальный иммунный ответ под названием цитокиновый шторм, который атакует здоровые ткани — в том числе сердца.

Согласно последней версии, коронавирус может воздействовать на сердечную мышцу напрямую, связываясь с мембранным белком ACE2 в клетках сердца.

Отмечается, что инфекция способна усугубить существующее сердечно-сосудистое заболевание или вызвать новые проблемы с сердцем у здоровых пациентов, с которыми потом они будут бороться всю жизнь.

Так, COVID-19 может вызвать разрыв атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, за чем следует сердечный приступ, а также привести к фибрилляции предсердий и, в целом, ухудшению работы сердца, указано в исследовании Европейского общества кардиологов.

«Вполне вероятно, что даже в отсутствие предшествующей болезни сердца сердечная мышца может быть затронута коронавирусной болезнью. В целом, повреждение сердечной мышцы может произойти у любого пациента с сердечной недостаточностью или без нее, но риск выше у тех, кто уже страдает от этой болезни», — заявил доцент кафедры кардиологии в Медицинской школе Макговерна в Университете Техаса, доктор Мохаммад Маджид.

«Острая травма почки»

Как уже было сказано ранее, коронавирус проникает в организм, связываясь с типом рецепторов под названием ACE2 — они находятся не только в клетках сердца и легких, но и почках. Это может стать причиной повреждения данного органа, сообщил нефролог из клиники Кливленда в Институте урологии и почек Glickman Clinic Джордж Томас газете Independent. Также почки могут травмироваться из-за недостатка кислорода или образования тромбов в результате воздействия вируса на кровь, рассказал президент Национального фонда почек доктор Холли Крамер телеканалу NBC News.

Когда исследователи в Ухане проводили вскрытие людей, которые скончались от COVID-19, они выявили, что у девяти из 26 умерших были повреждены почки — между тем у семи пациентов в этом органе нашлись следы коронавируса. Отчет об исследовании был опубликован в медицинском журнале Kidney International.

«Это вызывает очень четкое подозрение, что, по крайней мере, часть острой травмы почки, которую мы наблюдаем, является следствием прямого вирусного поражения почки, которое отличается от того, что было замечено во время вспышки коронавируса в 2002 году»,

— заявил Пол Палевский, нефролог медицинского факультета Университета Питтсбурга NBC News.

Между тем Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в науке существует мало доказательств негативного влияния COVID-19 на почки. Тем не менее профессор педиатрии в Медицинской школе Дэвида Геффена в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе Джеймс Черри заявил, что повреждение почек все-таки связано с коронавирусной инфекцией, но косвенно. «Когда у вас пневмония, у вас меньше циркулирует кислород, и это может повредить почки», — пояснил он в разговоре с медицинским порталом Healthline.