46% и не подозревали: растет число госпитализаций с коронавирусом

В России за последние сутки коронавирусом заразились 5849 человек из 82 регионов. У 46,1% инфицированных не было клинических проявлений болезни. 85% новых заболевших моложе 65 лет. По всей стране за сутки было зафиксировано 60 летальных исходов и 677 случаев полного выздоровления.

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Таким образом, на данный момент в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период инфекция привела к 615 жертвам. Выздоровели 5568 человек.

Половина новых случаев инфицирования зафиксирована в Москве: в столице их 2957.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве скончались 37 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Умершие — пациенты от 37 до 86 лет. У большинства из них были сопутствующие заболевания, в том числе атеросклероз, хронический бронхит и сахарный диабет. У одной из пациенток был синдром Дауна. 37-летнему пациенту был поставлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». Помимо этого, он страдал гипертонией.

Вместе с тем за сутки в Москве выздоровели еще 287 пациентов после прохождения лечения от коронавируса, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735», — подчеркнула вице-мэр.

Как передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, на сегодняшний день в столице возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирус.

«На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе — рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован. Сейчас ситуация меняется: если четыре дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки», — обратили внимание в оперштабе.

Мэр Москвы Сергей Собянин называет принятые на сегодняшний день в городе меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оптимальными. По его словам, власти стремятся избежать сценариев с введением войск, как в других странах.

«У нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве, и которого придерживаются, слава богу, спасибо большое, москвичи. Большинство москвичей ведут себя очень ответственно. Это дает возможность нам не ужесточать меры, которые принимаются в административном порядке. Режим оптимален на сегодняшний день для ситуации в нашем городе», — сказал мэр в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что ужесточение режима самоизоляции должно быть обосновано. При этом, если до введения пропусков это делалось фронтально, то теперь процесс может быть точечным, отметил Собянин.

По его словам, электронные пропуска на порядок упростили задачу для проверок людей, за которыми необходимо смотреть более внимательно.

В то же время Собянин назвал преждевременным и рискованным разрешать москвичам прогулки в условиях самоизоляции. Градоначальник предупредил, что это приведет к еще большему распространению коронавирусной инфекции.

«Давайте представим себе, что завтра я издаю изменение к указу и говорю: прогулки москвичам с детьми во дворе, в парке, на улицах разрешаются. Как это будет выглядеть: двор дома, в котором проживают 3-4 тыс. людей, из них около тысячи детей, все вываливают на прогулку <...> В течение суток-двух они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть, и мы погрузимся в пучину эпидемии. Это рискованная мера», — пояснил мэр.

Кроме того, он напомнил, что сегодня для того, чтобы пойти в магазин, аптеку или погулять с собакой, не требуется электронных пропусков. «Мы, по сути, надеемся на понимание горожан, на их самодисциплину, и многие этим пользуются, совершая прогулки в том или ином виде», — признал он.