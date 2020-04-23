Ответят за смерти: итальянцы взбунтовались против властей

В Италии родственники людей, которые умерли от коронавирусной инфекции, обвинили власти в допущении вспышки COVID-19 и недостаточных мерах по предотвращению его распространения. Об этом сообщает издание The Guardian.

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По данным СМИ, более 45 тыс. человек присоединились к движению NOI Denunceremo («Мы будем докладывать», — «Газета.Ru») в соцсети Facebook, созданном Лукой Фаско — его отец умер от коронавируса в городе Бергамо, провинции Ломбардия, которая считается одним из крупнейших очагов заболевания в Италии.

«Нам не нужна финансовая компенсация. Наша главная цель заключается в том, чтобы те, кто несет ответственность, получили обвинения и предстали перед судом», — заявил Фаско.

Он добавил, что группа не нападает на врачей, а считает виновными людей на руководящих должностях, которые недооценили опасность.

«Медицинские работники — жертвы не меньше тех, кто умер. Но поскольку система здравоохранения в Италии децентрализована, именно те, кто руководит областями, устанавливают основные условия для больниц. Таким образом, если судья даст ход делу, ответственность будет возложена на региональных политиков», — заключил итальянец.

Его земляк Роберт Лингард, проживающий в Лондоне, также написал заявление на имя прокурора Брешии, другой провинции Ломбардии, после смерти двух родственников — еще трое находятся в реанимации.

«Итальянские государственные органы осознавали агрессивность этого вируса с точки зрения его распространения и связанной с ним смертности, учитывая данные, поступающие из Китая, Сингапура и Южной Кореи. Однако, несмотря на эти доказательства, власти в Милане и Бергамо действовали безграмотно, не проявляя никакой осмотрительности в отношении общественного здравоохранения», — подчеркнул Лингард.

Между тем известно, что в стране уже проводится несколько официальных расследований об ошибках со стороны властей. В частности изучается история госпиталя Альзано-Ломбардо в городе Бергамо, где в результате несвоевременного выявления коронавируса произошла вспышка инфекции.

Недовольны и жители Белоруссии. Мать Александра Матвеева скончалась от пневмонии — коронавирус ей диагностировали только после смерти. Белорус написал заявление в Полоцкий РОВД на президента страны Александра Лукашенко. По его мнению, глава государства не принял необходимых мер, чтобы защитить граждан от коронавируса, пишет портал Belsat.tv.

Матвеев отметил, что его матери трижды меняли диагноз. Изначально, она попала в больницу с кашлем и высокой температурой, после чего женщину перевели в реанимацию.

«Никаких официальных комментариев от больницы мы не получили, дозвониться было невозможно. О ее состоянии и смерти мы смогли узнать только через знакомых врачей. Диагноз «коронавирус» был поставлен только в морге», — уточнил белорус.

Во Франции 40-летний мужчина, у которого ранее диагностировали коронавирус, также обвинил власти в несостоятельности. 13 февраля он обратился в медучреждение с высокой температурой и кашлем. Вскоре ему диагностировали COVID-19. Однако француза не госпитализировали, а отправили лечиться домой, поскольку в больнице якобы не было мест. После 10 дней состояние мужчины значительно ухудшилось.

Теперь же француз требует провести расследование и установить характер действий властей во время пандемиии коронавируса. «Это халатность и нарушение закона», — сообщал адвокат мужчины порталу rfi.fr.

Тем временем иск к премьер-министру Франции Эдуару Филиппу и экс-министру здравоохранения Аньес Бузен предъявили более 600 врачей, которые обвиняют их в том, что они не предприняли необходимых мер, чтобы защитить страну от эпидемии, хотя, по мнению медиков, не могли не знать об опасности.

Одним из поводов для подачи коллективного иска стала нехватка медицинских масок. «В конце февраля правительство заявило, что маски будут — им поверили.

В начале марта, когда стало понятно, что масок не будет, они начали рассказывать, будто они вовсе и не нужны. На самом деле это признание своей беспомощности и лжи, так как правда в том, что у нас нет запасов», — говорилось в заявлении.

Между тем американская певица Мадонна опубликовала ролик, в котором обвинила президента США Дональда Трампа в бездействии во время пандемии. По словам артистки, он три месяца успокаивал народ, утверждая, что COVID-19 не представляет опасности. В конце ролика Мадонна прикрепила инфографику с демонстрацией того, насколько быстро коронавирус распространялся в США.

«Мы опоздали на игру. Мне очень стыдно за то, как наше руководство справилось со всем этим», — согласился с ней основатель кантри-группы Zac Brown Band Зак Браун.