Не обращались к врачам: почему умирают от коронавируса

За последние сутки в России зафиксировано 4774 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 81 регионе. При этом 47,8% пациентов не имели клинических проявлений болезни. За день 42 человека с вирусом скончались, а 471 пациент полностью выздоровел.

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Как обычно, наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Москве: здесь за сутки заболели 1959 человек. Более 80% из них — моложе 65 лет. Все пациенты и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением. Всего в столице на данный момент зафиксировано 33 940 инфицированных.

Ранее стало известно о 181 пациенте, вылечившемся от коронавируса в Москве. «Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2448. Надеемся, что новый метод лечения с использованием донорской плазмы крови и разработки в области применения гелия также будут способствовать продолжению этой положительной динамики», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом также сообщалось о 27 скончавшихся в столице пациентах с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Жертвами вируса стали граждане в возрасте от 38 до 90 лет.

Большинство из них имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертонию, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. У 38-летнего пациента был хронический бронхит, передает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что две трети умерших от коронавируса не обращались за медпомощью при симптомах ОРВИ, объясняя болезненное состояние простудой или сезонной аллергией. В оперштабе обращают внимание, что самолечение подвергает здоровье пациентов смертельному риску.

Коронавирус можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией. В связи с этим оперштаб напоминает, что даже незначительные симптомы — например, кашель, насморк или повышение температуры — могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией. В большинстве случаев ухудшение состояния до крайне тяжелого происходит резко, на 5-8-й день после заражения, и требует немедленной госпитализации.

Число заболевших коронавирусом в Москве растет с каждым днем, и это уже не «привозные» случаи: вирус активно распространяется внутри города.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая заболевания коронавирусом во всех 85 регионах. За весь период жертвами инфекции в стране стали 555 человек. При этом 4891 пациент выздоровел.

На фоне распространения коронавируса ранее в стране бушевал еще один вирус — грипп. Но Научно-исследовательский институт гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ сообщил, что эта эпидемия, которая началась в России в конце января, завершилась. По данным института, с 13 по 19 апреля уровень суммарной заболеваемости населения гриппом и другими ОРВИ понизился до 321 случая на 100 тыс. населения с 406 случаев, которые регистрировались неделей ранее.

«На этой неделе, по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и показатели госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом «грипп» продолжают снижаться. Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах соответствует спорадическому уровню. Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах», — уточнили в заключении института.

В целом по населению превышение эпидпорогов не выявлено, но среди взрослого населения пороги превышены в шести городах. В еще шести городах — незначительно, указали в материалах НИИ.

По итогам минувшей недели частота госпитализации с гриппом и ОРВИ составила 6,6 случая на 100 тыс. населения. При этом в предыдущие семь дней этот показатель был 9,9 на 100 тыс. населения.

Как отмечается в отчете НИИ, показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также показатели госпитализации в целом по стране резко снизились на неделе с 6 по 12 апреля. Тогда же они впервые стали ниже эпидемических уровней. Как указано в анализе, отчасти это стало следствием продолжения ограничительных мероприятий на фоне борьбы с распространением коронавируса.