«Пандемии продолжатся»: экологи бьют тревогу из-за COVID-19

В чем виновато массовое жилищное строительство

Паразитарная стратегия выживания человека как вида стала одной из причин стремительного распространения коронавируса COVID-19 в мире, заявили «Газете.Ru» в Институте лесоведения РАН и Московском городском обществе защиты природы.

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В учреждениях считают, что ситуацию с COVID-19 в первую очередь усугубило потребительское отношение человека к данным ему территориям на Земле. В частности китайский город Ухань, где и была зафиксирована первая вспышка заболевания, перенаселен, из-за чего инфекция стремительно распространялась.

%«Численность населения Уханя запредельная, как и в других мегаполисах мира. И все это делается за счет природы. Нужно остановить рост населения крупных городов, то есть заморозить на нынешних цифрах.

Важно прекратить массовое жилищное строительство, которое мало того, что губит окружающую среду, так еще и вытягивает людей из регионов на строительство и заселяет их сюда, создавая благоприятную обстановку для развития коронавируса», — пояснила «Газете.Ru» руководитель Московского городского общества защиты природы Галина Морозова.

Как люди погубили «зеленые легкие»

Эколог уверена, что паразитарная стратегия выживания привела к общему ухудшению состояния здоровья людей — из-за этого они легко поддаются заражению COVID-19. В то же время люди превратили парки, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и городские леса в места для отдыха и развлечений, в то время как они призваны оздоровлять окружающую среду.

«Это зеленые легкие мегаполисов. А людей туда завлекают размещением огромного количества развлекательно-досуговых сооружений. Естественно оздоровительная эффективность наших зеленых легких снижается — это негативно влияет на здоровье людей, а на ослабленный организм всякие заразы идут», — подчеркнула эксперт.

С ней согласился старший научный сотрудник Института лесоведения РАН и кандидат биологических наук Андрей Лысеков — по его словам, во время пандемии, как никогда, можно заметить, насколько природа и состояние человека, а также его отношение к окружающей среде взаимосвязаны.

«Доказательством влияния экологии на человека служит плохое состояние здоровья людей в мегаполисах и в городах с вредными производствами. Мы сейчас уже можем оценить, как изменилась нагрузка на окружающую среду в результате самоизоляции: все ощущают, что воздух стал чище, также много свидетельств того, что животные приходят в города. Это говорит о меньшей антропогенной и техногенной нагрузке», — заявил биолог.

«Если не изменить отношение, то пандемии будут возникать чаще»

Лысеков уверен, что после того, как человечество победит коронавирус, ситуация с экологической обстановкой изменится в лучшую сторону. Поспособствует этому осознание работодателей, что для выполнения некоторых задач сотрудникам необязательно ездить в офис или на производство.

«Думаю, правду говорят, что мир изменится. Неизвестно, в какой степени, но, если будут больше использоваться удаленные методы работы, сократится нагрузка на транспортные системы. Это, конечно, не ограничит необходимость использования вредных производств: металлургических комбинатов, электроэнергетики, но поправит ситуацию», — считает сотрудник Института лесоведения РАН.

Но если человечество и после пандемии коронавируса не образумится, то мир ждут ужасные последствия, уверена эколог Морозова. «Если не изменить отношение к экологии, то нас продолжат настигать подобные пандемии. И чем дальше, тем чаще.

Нужно создать условия для того, чтобы жители мегаполисов возвращались в родные края, а для этого необходимо организовать благоприятные условия для жизни человека, чтобы они не чувствовали разницу между мегаполисом и своей родиной», — заявила специалист.

Такого же мнения придерживается биолог и участник конференций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова — она прогнозирует появление новых пандемий уже в ближайшее время, если люди не прекратят паразитарное существование.

«По мнению вирусологов, если человечество справится с COVID-19, но не изменит своей стратегии вида, то через два года будет еще какая-то пандемия. Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма. Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться», — рассказала эксперт РИА «Новости».

В то же время в Институте лесоведения РАН призывают человечество не злоупотреблять паразитарным поведением по отношению к природе, так как пандемия — это «звоночек, свидетельствующий о том, что экосистема выступает как «разумное существо», которому тяжело сосуществовать с человеком».