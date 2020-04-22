«Класс был в шоке»: чем грозит срыв школьных онлайн-занятий

В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело в отношении блогера за срыв онлайн-уроков, сообщили в Следственном комитете по городу.

Реклама

Согласно сообщению ведомства, стример (организатор онлайн-трансляций, — «Газета.Ru») под псевдонимом Артур Амаев ведет свой YouTube канал, куда выкладывает пранки и ролики с прохождением видеоигр.

Сотрудников правоохранительных органов заметили видеозаписи, опубликованные блогером 27 марта и 6 апреля — на них видно, как тот присоединяется к дистанционным занятиям школьников в приложении для онлайн-конференций Zoom, представляется сотрудником Минпросвещения, громко включает музыку, хамит учителям и шутит над внешностью учеников.

При этом на кадрах можно увидеть, что самих школьников больше всего веселит растерянность учителей – они не сразу понимают, что это розыгрыш. Кроме того, педагоги пожилого возраста не могут исключить пользователей из конференции, так как плохо ориентируются в приложении. Из-за этого им приходится просто завершить урок.

Ранее телеканал «360» сообщал, что ученики сами отправляли Амаеву ссылки на их видеоконференции.

По данным СК, местонахождение стримера в настоящий момент неизвестно – ведутся необходимые розыскные меры. В отношении мужчины возбуждено дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Ему грозит несколько лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

И это далеко не единичный случай – не только блогеры, но и обычные пользователи находят ссылки на онлайн-уроки в открытом доступе, чтобы пошутить над школьниками и учителями. Новому виду хулиганства даже присвоили нахвание – «зумбомбинг».

В России любители розыгрышей собираются на анонимном форуме «Двач». Там они делятся друг с другом похищенными паролями от видеоуроков, а также ищут ссылки на онлайн-занятия, к которым можно подключиться. «Дайте конфу (конференцию, – «Газета.Ru»), куда набегаем», «Внимание, скидывайте свои конфы», — пишут пранкеры.

Так, «зумбомберы» атаковали класс одной из школ в Звенигороде. На занятии по биологии хулиганы с помощью функции «демонстрация экрана» начали показывать в онлайн-конференции непристойные ролики.

«Это был наш самый первый урок 27 марта, мы только начали пользоваться площадкой Zoom и толком ничего о ней не знали. По своей глупости не стали делать пароль на вход, который рассылается родителям и учащимся, поэтому зайти мог любой», – объясняла учительница биологии Юлия Логинова телеканалу «Москва 24». Педагог добавила, что в итоге ей пришлось просто прекратить урок.

Девятиклассник из Санкт-Петербурга также рассказал, что во время онлайн-урока неизвестный мужчина зашел в их конференцию и стал транслировать порно видео на весь экран.

«Весь класс был в шоке. Видели проделки злоумышленника – некоторые смеялись, а некоторым было неприятно. Учитель просто перенес занятие на другое время», — рассказывал школьник «Москве 24».

Ранее пранкеры также сорвали лекцию для учителей от Московского городского педагогического университета. Еще до начала конференции они начали выводить на экран изображения непристойного характера и нецензурные слова. В итоге организаторы были вынуждены завершить конференцию, не сумев разобраться с проблемой.

«Зумбомбинг» все чаще встречается и за рубежом. Так, в Норвегии неизвестный мужчина подключился к онлайн-уроку одной из местных школ и начал раздеваться перед детьми, из-за чего занятие пришлось прекратить. Вместе с тем американский блогер Джеймс Чарльз написал в своем Twitter, что тоже был бы не против посетить чью-нибудь школьную онлайн-конференцию.

Повторяющиеся случаи интернет-хулиганства заставили власти США признать, что «зумбомбинг» — не просто шалость, а нарушение закона. Местные СМИ сообщали, что взломщикам конференций могут быть предъявлены обвинения в связи с совершением федерального преступления.

Напомним, что в России Следственный комитет ранее уже предупреждал, что за срыв онлайн-занятий может последовать наказание вплоть до привлечения к уголовной ответственности.