Стрелять, вскрывать и оцеплять: полиции расширят права

Полицейским хотят расширить права, соответствующие поправки в закон «О полиции» подготовили в правительстве России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в аппарате Государственной Думы.

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Поправки были одобрены правительством на этой неделе, но в Госдуму их еще не вносили.

Законопроект позволяет сотрудникам полиции применять огнестрельное оружие при задержании, если преследуемый попытается прикоснуться к пистолету или автомату, а также «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

При этом авторы законопроекта предлагают дать полицейским иммунитет – согласно поправкам, сотрудник правоохранительных органов «не подлежит преследованию» за действия, которые он совершает при выполнении полицейских обязанностей. Кроме того, юридических последствий для силовиков не будет иметь и «реализация прав, предоставленных полиции».

Кроме того, предлагается дополнить закон «о полиции» отдельной статьей – о вскрытии транспортного средства. Источник заявил агентству, что в поправках предполагается дать силовикам право вскрывать машины для спасения жизни граждан, а также предотвращения преступления.

Вскрыть машину полиция сможет в случае принятия поправок и для обеспечения общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях. Если владелец авто при вскрытии отсутствовал, то его должны будут известить об этом в течение суток после операции. Если полицейский действовал при вскрытии машины на законных основаниях, то нести ответственность за вред, причиненный при этом гражданам и организациям, он также не будет, отмечается в тексте поправок.

Полиция также сможет получить право оцеплять или блокировать жилые дома, территории и прочие объекты. В границах оцепленной зоны сотрудники правоохранительных органов могут получить право проводить досмотр граждан, их вещей, предметов, механизмов и веществ. Кроме того, сюда предлагается включить и осмотр транспортных средств.

Если гражданин откажется от личного осмотра, то полиция будет вправе не пропускать его через оцепление – как внутрь зоны, так и вовне ее.

В поправках также предлагается дать полицейским право «обозначать в том числе и визуальными средствами» места проведения массовых мероприятий и «осуществлять временное ограждение указанных мест и объектов». Действующее законодательство позволяет полиции блокировать отдельные участки местности.

Еще в конце 2018 года МВД России предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили «в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность». Кроме того, предлагается позволить сотрудникам полиции право вскрывать автомобили, в которых находятся преступники.

«Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность <...> наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее (совершающее) преступление», — говорится в законопроекте.

Кроме того, в разрешающем списке указано извлечение совершившего ДТП или нарушившего правила дорожного движения пьяного водителя — в случае угрозы теракта или расследования обстоятельств несчастного случая. В МВД полагают, что данные изменения позволят повысить правовой потенциал деятельности полиции по защите граждан от преступлений.

Кроме того, в предложенном МВД законопроекте есть пункт, касающийся личного досмотра граждан. Предполагается, что сотрудники полиции смогут проводить досмотр в случае, если у них есть подозрения в совершении человеком кражи.

Согласно закону «О полиции», имеют право провести личный досмотр гражданина, их вещей, транспортных средств при наличии информации о том, что у человека при себе оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и запрещенные вещества.

Наконец, предлагалось дополнить закон «О полиции» нормой, благодаря которой полицейские смогут проникать в жилые и прочие помещения, а также на земельные участки для задержания преступников – в том числе, и разыскиваемых.