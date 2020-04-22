Болеет молодежь: COVID-19 продолжает распространяться по России

За последние сутки в России зафиксировали 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. У 43,4% заболевших не было клинических проявлений болезни. По всей стране за сутки зафиксировано 57 летальных исходов. При этом полностью выздоровели 547 человек.

Наибольшее количество новых зараженных выявили в Москве — там коронавирус нашли у 2548 человек. Причем более половины из них младше 45 лет.

Всего в столице к настоящему моменту зафиксирован 31 981 заболевший.

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При этом по всей России инфицированы 57 999 человек в 85 регионах. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов и 4420 случаев выздоровления.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице от коронавируса вылечились еще 219 пациентов. Это был первый с начала вспышки случай, когда в городе за сутки выписали более 200 человек.

«Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови выздоровевших от коронавируса. Врачи отмечают, что такой способ работает — пациенты быстрее идут на поправку, и у них не наблюдается тяжелых осложнений», — подчеркнула вице-мэр.

Как уточняют медики, чтобы подтвердить отсутствие у человека инфекции, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Вылечившимся предлагают стать донорами плазмы. Переливание донорской плазмы крови COVREC (с антителами на новую коронавирусную инфекцию) считается одним из наиболее эффективных методов лечения заболевания в условиях отсутствия вакцины. Этот метод широко используют за рубежом — в том числе в США и Германии.

По словам официального представителя Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александра Мясникова, пик заболеваемости в России будет достигнут в мае, а снижения числа заразившихся COVID-19 следует ждать к концу месяца.

В эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» он признал, что ранее ошибся в прогнозах.

«Лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что вверх идет-идет, плато и вниз — все это занимает два-три месяца. Но у нас это началось не когда я предсказывал, а почти на месяц позже. Поэтому сейчас у нас с вами получается, что до мая мы идем вверх, в мае мы идем на плато, ну, вот к концу мая мы пойдем вниз», — объяснил эксперт.

В связи с такими прогнозами, как сообщили РБК два источника, знакомые с ходом обсуждения вопроса, карантин могут продлить на майские праздники. При этом рабочие дни между ними, вероятно, объявят нерабочими. По словам собеседников издания, это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти. Один из источников отметил, что, если люди продолжат находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса.

У россиян восемь выходных дней на майские праздники: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.

Также существует вероятность того, что режим нерабочих недель продлят до середины мая, отметил другой источник.

По его словам, в случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции даже до 1 июня.

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна пришли к выводу, что наиболее вероятный способ заражения коронавирусом — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными. Это объясняет то, что серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, рассказал в интервью RTL Today один из авторов исследования Хендрик Штреек.

Ученые назвали крайне малым риск заболевания при контакте с предметами. Они уточнили, что не смогли найти признаков живого вируса на различных поверхностях.

«Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории», — подчеркнул Штреек.

Он признал, что заражение возможно в том случае, если, например, заболевший покашляет в руку и немедленно дотронется до чего-то, а другой человек сразу же коснется этого предмета и потом будет трогать лицо.

Ученый отметил, что такой способ хотя и возможен, он не очень распространен.

В RTL Today обратили внимание на заявление вирусолога берлинского университета Charite Кристиана Дростена о том, что коронавирус очень подвержен высыханию, а следовательно, не передается по воздуху.