«Как делали предки»: почему Кадыров побрился налысо

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился наголо, потому что все парикмахерские и салоны красоты в республике закрыты, сообщает ИА «Грозный-Информ».

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Накануне, отвечая на вопрос жителя республики о возможности открытия салонов красоты и парикмахерских глава региона посоветовал мужчинам побриться наголо.

На следующий день политик сам подал пример – и выложил видео, на которой показал, что стал лысым.

«Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо», — пояснил глава региона.

Ранее Кадыров объявил о введении в регионе строгого карантина из-за эпидемии коронавируса. По его словам, на улицу выходить можно только медицинским работникам, дорожникам, коммунальным и экстренным службам.

Также он пообещал уволить не входящих в эти категории госслужащих, если они нарушат карантин.

«Я поручаю, чтобы в субботу и воскресенье никто не выходил, кроме медиков, коммунальных служб, экстренных служб, дорожников и тех, кто имеет спецпропуска от Оперативного штаба.

Я призываю, чтобы все остальные эти два дня находились дома, в том числе сотрудники министерств и ведомств. Если госслужащих, которых я не назвал, остановят на улице, их сразу уволят с работы», — заявил Кадыров.

Кроме того, Кадыров в противочумном костюме посетил грозненскую клиническую больницу №4, где лечат пациентов с коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Главный врач медучреждения Анзор Байсаев рассказал, что состояние инфицированных оценивается как удовлетворительное. Из 76 пациентов двое подключены к аппаратам ИВЛ, четыре человека находятся на кислородной поддержке, у остальных болезнь протекает без осложнений.

Кадыров пообщался с пациентами клиники и поблагодарил врачей за самоотверженный подход к работе.

В этот же день звезда сериала «Секс в большом городе» актер Крис Нот опубликовал в Instagram новое селфи, на котором предстал также с побритой наголо головой.

Решение избавиться от волос он принял во время самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса. «Я решил, что возиться с волосами на карантине — это чересчур», — подписал кадр 65-летний артист.

Двумя месяцами ранее дочь-подросток певицы Глюк'Ozы Лида продемонстрировала новый образ в Instagram.

12-летняя девочка побрилась почти налысо и покрасилась в фиолетовый цвет. Мама такое решение Лиды одобрила — в комментариях к одной из публикаций дочери певица назвала ее «лапочкой».

В ноябре прошлого года фотограф Владимир Широков показал у себя в Instagram портрет обритого наголо Филиппа Киркорова.

На фотографии, снятой крупным планом, Киркоров смотрит в камеру, прикрывая лицо руками.

«Ого, я даже не узнала его», «Брутал», «Фантомас», «Показалось,что Константин Райкин, сначала. Огонь — глаза!», «Филипп вырастит волосы. И это не сумасшествие. Перегрузка, но унылым он не будет», «Значит, он в парике всегда?» — обсуждали снимок пользователи соцсети.

В аккаунте Филиппа Киркорова «лысых» фотографий нет. Для своих портретов он позирует с удлиненной стрижкой.

Чуть ранее австрийский артист Томас Нойвирт, более известный в воплощении бородатой женщины Кончиты Вурст, победившей на конкурсе песни «Евровидение-2014» в Копенгагене, продемонстрировал свой новый эпатажный образ.

В Instagram Кончита выложила фотографии с бала для дрэг-артистов Tuntenball, где она появилась обритой наголо, в красном платье с высоким разрезом и откровенным декольте.

Актриса Дарья Мельникова также кардинально сменила образ и показала результат в Instagram.

В черно-белом ролике, опубликованном на странице звезды «Папиных дочек» в социальной сети, одетая в лаконичную черную майку Дарья сама бреет себе голову наголо машинкой.

Фолловеры Дарьи Мельниковой перемену в ее образе приветствовали.

«Ну меняй аватарку теперь, красотка», «Ой, а круто», «Как ощущения? Голову, наверное, можно прямо под краном, как руки, мыть!» — написали супруге Артура Смольянинова в комментариях читатели.

А вот сын Олега Табакова Павел обрился налысо ради новой роли, пишет teleprogramma.pro.

Фотографии в новом образе он выложил в Instagram. Табаков предстал перед поклонниками в серой тюремной робе, на которую нашита табличка с именем.

«Пацан к успеху шел, но не получилось, не фартануло», — написал Табаков.