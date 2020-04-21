COVID-19 в Москве: умер настоятель Богоявленского собора

В Москве во вторник, 21 апреля, на 49-м году жизни умер настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове, находящегося в центре столицы, протоиерей Александр Агейкин.

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Как указывается на сайте Московской патриархии, священник скончался после тяжелой болезни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Отец Александр родился в 1971 году в Одинцово-10 (ныне поселок городского типа Власиха) Московской области. В 1994 году он окончил Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета.

7 апреля 1996 года Агейкин был рукоположен в сан диакона и назначен в храм Благовещения Пресвятой Богородицы в московском Федосьине. Указом патриарха Кирилла от 24 марта 2013 года священник был назначен настоятелем Богоявленского собора.

Позднее решением Священного Синода Агейкин был назначен председателем Церковно-общественного совета при Патриархе по развитию русского церковного пения.

Кафедральный Богоявленский собор является одним из важнейших центров духовной жизни России. Впервые церковь Богоявления Господня, находящаяся тогда на территории села Елохово, была упомянута в указе патриарха Адриана от 1694 года.

В 1799 году в соборе был крещен Александр Пушкин.

В 1837-1845 годах по проекту архитектора Евграфа Тюрина прошла реконструкция тесного и обветшавшего храма, после которой в прежнем виде остались лишь трапезная и первый ярус колокольни. Храм был освящен в октябре 1853 года митрополитом Московским и Коломенским Филаретом (Дроздовым).

В 1926 году решением комиссии отдела народного образования Моссовета здание храма было отнесено к памятникам церковной архитектуры I категории. Но уже 1 марта 1930 года Московский облисполком принял постановление о закрытии церкви.

Чтобы этого не допустить, прихожане собрали 4 800 подписей под заявлением во ВЦИК о сохранении храма, и 30 июня Президиум ВЦИК отменил решение московских властей.

Два дня назад патриарх Кирилл в своем пасхальном обращении пожелал россиянам, чтобы пандемия коронавируса не отнимала человеческие жизни и не разрушала общество.

«Я сердечно всех вас, мои дорогие, приветствую с наступающим светлым Христовым Воскресением. Желаю помощи Божией, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила», — сказал патриарх после праздничной литургии в храме Христа Спасителя.

Он отметил, что не ощущает пустоты в праздник, несмотря на отсутствие прихожан в церкви, так как знает, что православные молятся дома, наблюдая богослужение по телевизору.

«Это не значит, что мы совершаем богослужение в пустом храме, что никто с нами не молится, что вокруг нас пустота: этой пустоты нет», — добавил предстоятель РПЦ.

Он также пожелал людям укрепиться в своей вере и надеяться на Бога в тяжелые времена.

В Иерусалиме впервые за 10 веков в Храме Гроба Господня церемония освящения Благодатного огня прошла без участия верующих и паломников.

Мероприятие прошло при закрытых дверях и воротах. Ключ от храмовых ворот нес только иеромонах Армянской церкви. За ним в Храм входили представители коптской и ассирийской христианских церквей.

Площадь возле Храма была безлюдная. На ней дежурили только наряды полиции. Огонь служителям Греческой церкви раздавал патриарх Иерусалимский Феофил III.

У Яффских ворот частицу Благодатного огня принял посол России в Израиле Анатолий Викторов. Лампаду дипломат доставил в аэропорт, откуда он был вывезен Фондом Андрея Первозванного в Москву.

При этом из-за режима самоизоляции традиционной встречи Благодатного огня в московском «Внуково» не было. Оттуда огонь доставили в храм Христа Спасителя на Волхонке.

Чуть ранее коронавирус нового типа подтвердился у ректора Московской духовной академии епископа Звенигородского Питирима. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам священника, у него легкая форма коронавирусной инфекции. Заражение произошло воздушно-капельным путем во время службы в храме, рассказал епископ.

«Это ответ всем тем, кто ратует за то, что в храме заразиться нельзя. Еще как можно!» – написал он. Священнослужитель сдал тест на коронавирус при первых признаках болезни, в настоящее время он находится в строгой самоизоляции.