«Борьба за кровь»: как в США забыли про больных без коронавируса

«Забытые жертвы коронавируса»

Почти каждый четвертый больной раком сообщил о задержках в оказании медицинской помощи в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Это данные опроса, проведенного Американской онкологической сетью по борьбе с раковыми заболеваниями.

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Так, жительница города Филадельфия штата Пенсильвания Мария Кефалас называет своего 53-летнего мужа Патрика Карра, скончавшегося от множественной миеломы (злокачественной плазмоклеточной опухоли. — «Газета.Ru»), забытой жертвой коронавируса.

По словам женщины, в январе у ее супруга ухудшилось самочувствие, в связи с чем ему понадобилась химиотерапия. Тем не менее он не мог пройти процедуру переливания крови, необходимую для облегчения анемии и начала химиотерапии. Эта проблема возникла в связи с тем, что большая часть донорской крови направили на лечение больных коронавирусом.

Кроме того, были отменены все приемы Карра у врача, так как клиника сейчас сосредоточена на лечении пациентов с COVID-19, — ему отказали в консультации с медиком, даже когда он чувствовал себя очень плохо, заявила Кефалас. В итоге 16 апреля мужчина умер — по словам американки, пандемия «ускорила смерть» ее мужа.

«Я не говорю, что он бы победил рак. Я говорю, что до его смерти осталось бы больше, чем четыре месяца. Это борьба за кровь, борьба за медсестер хосписа. Люди, подобные моему мужу, сейчас умирают не из-за коронавируса, а из-за того, что система здравоохранения просто поглотила их», — пояснила женщина газете The New York Times.

Цвия Бадер, глава компании TrialJectory, помогающей больным раком, утверждает, что эта история не единична. По словам девушки, пациенты часто звонят ей, чтобы высказать беспокойство относительно переноса лечения на неопределенный срок из-за коронавирусной инфекции.

У одной женщины перенесли операцию на меланому, распространяющуюся в ее печени, рассказала Бадер: «Она говорит: «Что со мной будет?» <...> За последние несколько лет смертность от рака снижалась, и я так напугана, что мы идем вспять».

«Нельзя откладывать на неопределенный срок»

Во других клиниках также отложены операции по удалению опухоли молочной железы, сообщила глава отдела хирургии нью-йоркской больницы Элиза Порт. «Многих пациентов нельзя откладывать на неопределенный срок. Значительные задержки приведут к неблагоприятному исходу», — заявила она NYT.

Однако медик отметила, что женщины, которые страдают от агрессивной стадии опухоли, все еще могут претендовать на срочную операцию — при условии, что они будут проверены на коронавирус за 48 часов до хирургического вмешательства.

Между тем медицинский директор центра груди в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering Ларри Нортон заявил, что их клиника будет выдавать лекарства всем пациентам, операции которых перенесли. «Сначала мы будем безопасно давать лекарства, а потом проведем операцию. Нынешний кризис под контролем. Пациенты смогут прийти в клинику позже», — уверил он.

Сложности с трансплантацией органов

Пандемия также привела к возникновению проблем с трансплантацией органов. «Число потенциальных доноров органов, теперь значительно уменьшено», — сказала исполнительный директор компании LiveOnNY, координирующей трансплантацию органов, Хелен Ирвинг.

Она пояснила, что органы людей, скончавшихся от COVID-19, не могут быть использованы для трансплантации, так как они поражены вирусом. «Обычно мы транспортируем органы от 20 до 25 умерших людей. Сейчас это число сократилось до шести или семи человек, не зараженных COVID-19», — отметила представитель организации.

Почки или часть печени часто отдают живые доноры, но большинство из них сейчас отказались от пересадок, так как боятся идти в больницы из-за риска заразиться коронавирусом, рассказал нью-йоркский хирург Каси Маккьюн.

«У нас есть живые доноры, трансплантация которых была отложена. Пациенты, которые ждут этих органов, спокойно отнеслись к этому. Они не хотят, чтобы доноров заставляли», — заявил он.

По словам медика, до пандемии коронавируса в США проходило около 750 трансплантаций в неделю с участием живых доноров. К концу марта это число сократилось до 350, и данный показатель продолжает снижаться. «Мы понимаем, что пациенты с COVID-19 являются приоритетными, но люди с терминальной стадией заболевания печени тоже могут умереть», — подчеркивает хирург-трансплантолог Мерседес Мартинес.

Страдают пациенты, нуждающиеся в операции на головном мозге

Негативно сказался COVID-19 и на нейрохирургии. Директор отделения нейрохирургии в больнице Lenox Hill в Нью-Йорке Дэвид Лангер рассказал, что в его клиники на апрель было запланировано 65 хирургических вмешательств, но ни он, ни другие нейрохирурги не оперировали в течение нескольких недель, так как их перевели в отделение интенсивной терапии для лечения пациентов с коронавирусом.

Врач утверждает, что некоторые пациенты остро нуждаются в операции на головном мозге для того, чтобы предотвратить инсульт, однако сейчас они вынуждены ждать окончания пандемии. «Обычно мы проводим такие операции через несколько недель. Нет смысла ждать, они рискуют», — пояснил медик.

В свою очередь терапевт Брюс К. Лоуэлл сообщил, что знает о нескольких случаях, когда пациенты с серьезными заболеваниями отказывались идти в больницу из-за риска заражения, оставались дома и умирали без получения помощи. «У людей по-прежнему сердечные приступы, у людей по-прежнему инсульт. Мне кажется, что все думают только о COVID-19», — заключил Лоуэлл.