Разносчик — врач: очаг коронавируса в больнице Екатеринбурга

В Екатеринбурге обнаружен очаг распространения коронавируса. Им стала Центральная городская клиническая больница №1. У 78 врачей и пациентов этого медучреждения первичные тесты на коронавирус дали положительный результат.

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Губернатор региона Евгений Куйвашев написал у себя на странице в Instagram, что в настоящее время «результаты проходят проверку в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области».

«При этом ситуация контролируемая — у большинства людей нет никаких симптомов болезни, они чувствуют себя хорошо. Только один пациент находится сейчас в тяжелом состоянии. Медучреждение закрыто на карантин», — сообщил глава Свердловской области.

Он отметил, что источником распространения, предположительно, «стал врач, который в свою очередь заразился от соседки, живущей с ним в одном доме». По словам Куйвашева, власти думают «над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем».

«Планируется, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга, которые будут открыты специально для них. Такое решение позволит нам купировать распространение инфекции и не разносить ее по всему городу», — полагает губернатор.

В заключение он добавил, что все пациенты с диагностированным коронавирусом «обеспечены всем необходимым для лечения». По его словам, у «абсолютного большинства» болезнь проходит в легкой форме.

Тем временем портал URA.RU сообщает со ссылкой на источник в Роспотребнадзоре, что сам врач мало с кем контактировал. «По данным эпидрасследования, коронавирусной инфекцией от этого врача заразилась сестра-хозяйка, а вот круг ее контактов в больнице действительно было широким, как среди врачей, так и среди пациентов», — отметил источник.

По данным ТАСС, в Свердловской области зафиксировано 149 случаев коронавируса, выписаны 55 заразившихся, один человек умер. При этом девять человек находятся в тяжелом состоянии, у 28 пациентов болезнь протекает средне, остальные заболевшие — в удовлетворительном состоянии. За последние сутки в области зафиксировано 8 случаев инфицирования.

Очаги коронавируса в медицинских и социальных учреждениях не являются редкостью в России. Ранее на карантин была закрыта Республиканская клиническая больница (РКБ) им. Г. Г. Куватова в Башкирии. Произошло это 6 апреля после того, как у пяти врачей и двух пациентов заподозрили заражение коронавирусной инфекцией. Тогда же умерла 80-летняя пациентка, которая лежала в больнице два месяца. У нее был сахарный диабет и обширный ишемический инсульт. Инфицирование установили посмертно.

После этого тесты на COVID-19 сдали около 600 пациентов и 500 врачей РКБ, передает ТАСС. У 170 из них предварительно был обнаружен коронавирус, рассказывал 10 апреля глава минздрава Башкирии Максим Забелин.

Тогда же он сообщил, что власти разделят людей на зараженных коронавирусом и тех, у кого предварительный диагноз дал отрицательный результат. Вторую группу пациентов изолируют на две недели по месту жительства. Те, у кого есть признаки ОРВИ или вирусная пневмония, переведены в другие медучреждения.

На карантин также был закрыт Вяземский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Заражение коронавирусом было установлено у более чем 80 человек. В их число входят как работники, так и постояльцы соцучреждения в Смоленской области.

Интернат закрыли на карантин после того, как у одного из сотрудников предварительно обнаружили инфекцию.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 47121 случай коронавируса. Заболевание распространилось по 85 российским регионам, охватив, таким образом, всю страну. За весь период зафиксировано 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.

Только за последние сутки были зарегистрированы 4268 новых случаев коронавируса. Больше всего заразившихся выявлено в Москве — 2026 инфицированных. При этом 45,3% из всего числа новых пациентов не имели клинических проявлений болезни.