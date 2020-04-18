«Борьба не закончилась»: Собянин объявил о новых мерах

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с угрозой распространения коронавируса ввел в столице новые ограничительные меры, которые начнут действовать с 22 апреля. Также он продлил ранее принятые ограничения до 1 мая. Об этом сообщается на сайте мэрии.

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Так, для контроля цифровых пропусков автомобилистов — помимо патрульной службы Госавтоинспекции — будут задействованы дорожные камеры фото- и видеофиксации. При этом в правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что штрафы будут выписаны с каждой камеры, мимо которой проедет машина с неоформленным пропуском.

«Сколько раз машину, на которую не оформлен пропуск, зафиксирует видеокамера, столько штрафов и придет. За одну поездку водитель может попасть на очень крупную сумму штрафа»,

— объяснил источник агентства.

Если же водителя остановит сотрудник ГИБДД, его машину могут отправить на штрафстоянку, добавил собеседник ТАСС. Отмечается, что каждый автомобилист должен внести госномер своей машины в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки.

При этом пропуска до сих пор не требуются чиновникам, юристам, врачам, военнослужащим, охранникам и журналистам, однако теперь граждане, имеющие служебное удостоверение, должны зарегистрировать номера своих личных и служебных машин, а также электронных карт на сайте mos.ru. Уточняется, что пропускной режим не распространяется на грузовые перевозки.

Что касается поездок в общественном транспорте, то с 22 апреля использовать одноразовые билеты будет нельзя – для проезда подойдут только карты «Тройка», «Стрелка», месячные проездные билеты, а также социальные карты. Уточняется, что их номера обязательно должны быть указаны в цифровом пропуске как минимум за пять часов до первой поездки — в противном случае карты не сработают.

Действие же всех остальных проездных билетов приостанавливается до 1 мая. Неиспользованные поездки будут позже компенсированы властями. При этом Собянин уточнил, что в пригородных поездах стандартные билеты на проезд будут продолжать действовать.

Для передвижения на такси, по-прежнему, будет необходимо получить специальные буквенно-числовые коды.

Кроме того, в столице введут новый вид цифровых пропусков, с помощью которых можно будет осуществлять волонтерскую деятельность. Подчеркивается, что получить такой пропуск можно не ограниченное количество раз — для оформления документа необходимо зарегистрироваться в ГБУ «Мосволонтер».

Мэр Москвы пояснил, что принятые им дополнительные меры позволят полностью отказаться от ручного контроля пропусков, что также замедлит распространение коронавируса.

Помимо этого, с 22 апреля бесплатные лекарства начнут получать не только пациенты с коронавирусом, но и горожане с проявлениями ОРВИ, проходящие лечение на дому.

«Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной простудой скрывается коронавирус, очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение»,

— пояснил Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что ужесточение мер необходимо из-за того, что заболеваемость COVID-19 в столице растет. Тем не менее ситуация развивается далеко не по худшему сценарию.

«Неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей», — отметил Собянин. Он добавил, что в столице приостановили перевод пяти крупных больниц в режим работы с коронавирусом.

«Эти клиники будут находиться в резерве и продолжать оказывать обычную медпомощь, что тоже очень важно», — пояснил мэр Москвы.

По его словам, в столице удалось не допустить взрывной рост заболеваемости и достичь эффекта «сглаживания» благодаря действующим ограничениям. Вместе с тем Собянин подчеркивает, что «борьба с коронавирусом еще не закончилась». «Эпидемия не отступила», — заключил он