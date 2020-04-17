Все о COVID-19: ответы на самые волнующие вопросы о вирусе

За время пандемии коронавируса сведения о нем меняются практически ежедневно. В потоке информации можно упустить из виду важные детали и подробности о заболевании, которое сейчас бушует практически по всей планете. «Газета.Ru» публикует ответы врачей на самые часто-задаваемые и интересные вопросы о COVID-19.

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Как понять, что у меня коронавирус, если симптомов нет?

В Московской области число людей с бессимптомным течением коронавирусной инфекции достигло 52%. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В среднем по России в настоящее время почти 30% случаев заболевания COVID-19 протекают без выраженной клинической картины, в то время как еще в начале марта фиксировалось лишь 10% бессимптомных заражений.

Профессор РАН Александр Лукашев: «Мы все очень часто заражаемся и не замечаем этого. Узнать, является ли человек бессимптомным переносчиком, возможно только с помощью молекулярных тестов. В Москве такие анализы прямо на дому делает НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Однако их сдача может оказаться довольно бессмысленной. Во-первых, вирус у бессимптомных больных выделяется в течение нескольких дней — и только в это время они заразны. Во-вторых, нет никакой гарантии, что вы, даже сдав тест, сможете уберечь близких».

Профессор-вирусолог Александр Бутенко: «Как будет протекать инфекция, зависит от индивидуальных генетических данных каждого человека. Это связано с индивидуальной чувствительностью людей – у кого-то более сильный иммунитет, у кого-то более слабый. Также это зависит и от массивности заражения. Например, у кого-то доза вируса для заражения могла быть совсем незначительной. Может и генетическая предрасположенность влиять – из-за измененной структуры генов некоторые люди могут быть вообще невосприимчивы к вирусам».

На каком расстоянии можно заразиться коронавирусом?

Коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного – например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа.

Заражение может произойти на расстоянии нескольких метров.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико: «Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, из которых следует, что вирус может передаваться на четыре метра».

Вирусолог Чепурнов: «Китайские ученые подробно рассмотрели случаи заражения людей, подхвативших коронавирус. В частности, сумели проанализировать, кто, на каком расстоянии и в каком месте находился. Получилось, что этот «выхлоп», который заразен, достаточно большой. Вирус 2019-nCoV можно получить, находясь на расстоянии 4,5 метра от носителя коронавируса. И это уже не упомянутые ранее 2,5 метра. Более того, люди заражались спустя полчаса после того, как из помещения выходил больной человек. То есть источника заражения уже не было, а вирус все это время «витал в воздухе». Так что ситуация может сложиться непростая».

Эксперт госкомитета здравоохранения Китая Ли Синванг: «Каждый должен носить защитные маски и сводить к минимуму количество тесных физических контактов. Говоря «близко», мы подразумеваем расстояние от одного до двух метров: заражение может произойти с этого расстояния».

Как долго вирус живет на поверхностях и в квартирах зараженных?

В начале апреля ученые из Университета Гонконга установили, что время жизни коронавируса может отличаться в зависимости от поверхности, на которую он попадает. Об этом сообщалось в исследовании, опубликованном в медицинском журнале The Lancet.

Согласно заключению гонконгских специалистов, на типографской бумаге или салфетках инфекция живет меньше трех часов. На дереве или ткани — например, медицинском халате — он остается на протяжении суток. На стекле или бумажных купюрах COVID-19 способен задержаться на три дня, а на нержавеющем железе или пластике — на семь.

В квартиру, где был обнаружен зараженный коронавирусом, не рекомендовано заходить людям без защитной одежды на протяжении трех дней.

Если человек проходит лечение в больнице, его квартира за этот срок «обезвредится» сама. В случае, если лечиться приходится на дому, после выздоровления достаточно просто сделать генеральную уборку.

Главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев: «Потенциальным местом заражения квартира человека с подтвержденным COVID-19 может считаться трое-четверо суток. За это время туда лучше никому не заходить кроме самого больного. После выздоровления человека, когда тот перестает распространять инфекцию, вирус благополучно умирает – это не сибирская язва, у которой есть споры, живущие долгие годы. Коронавирус живет считанные дни», — отметил специалист.

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева: «За то время, пока человек находится в больнице, коронавирус уже успеет уничтожиться сам. На поверхностях может продержаться очень недолго, максимально на пластике — 72 часа. Тем не менее, уборку с антисептиками, безусловно, стоит сделать – в том числе для самоуспокоения».

Какие опасные осложнения могут быть после COVID-19?

У вылечившихся от тяжелой формы COVID-19 пациентов могут фиксироваться изменения в легких и нарушения работы мозга. У многих переболевших инфекцией отмечается уменьшение объема легких. Из-за разрастания соединительных тканей в стенках альвеол у выздоровевших пациентов может развиться фиброз легких. В таком случае у человека появится учащенное дыхание, одышка, сухой рефлекторный кашель, а также хроническая нехватка кислорода.

Профессор Школы системной биологии Университета им. Мейсона Анча Баранова: «Это выражается в том, что молодые люди больше не могут пробежать марафон, а пожилые начинают испытывать одышку, даже когда просто поднимаются по лестнице. Такие осложнения наблюдаются далеко не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму заболевания. И даже в этом случае не все подвержены подобным последствиям».

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Феликс Ершов: «Вирус подавляет иммунную систему. Естественно, что так же, как и при обычном гриппе, организм больного ослаблен, а его иммунитет подавлен. У пожилых людей в качестве осложнений и различных патологий могут быть инсульты и инфаркты. Кроме того, все те же сопутствующие болезни, что и при гриппе, — бронхиты, менингиты и прочее».

Врач гонконгского Центра инфекционных заболеваний принцессы Маргарет Оуэн Цан: «Часто пациенты задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение жизненного объема легких на 20-30% после выздоровления».

Кто в группе риска?

По данным Всемирной организации здравоохранения, заразиться коронавирусом могут представители всех возрастных категорий. Степень тяжести заболевания зависит от индивидуальных факторов. В то же время людям старше 65 лет, а также гражданам с ослабленной иммунной системой и хроническими заболеваниями рекомендуется быть наиболее осторожными и внимательными к своему здоровью.

В частности в группу риска входят люди, страдающие ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, онкологией и респираторными патологиями.

Пульмонолог Авдеев: «В первую очередь, роль играет ослабленная иммунная система. Усложняют ситуацию и патологические заболевания: на первом месте сердечно-сосудистые, на втором — сахарный диабет. Оба случая обуславливают неблагоприятный прогноз. Если говорить о хронических болезнях легких, это, например, бронхиальная астма, они числятся в списке болезней, которые также усугубляют ситуацию с коронавирусом. Но их удельный вес очень небольшой: по данным самого крупного опубликованного на сегодняшний день исследования из Китая с размером выборки почти 2 тыс. человек, общее число зараженных пациентов с таким сопутствующим заболеванием составляет всего 1%».

Главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто: «Наличие таких заболеваний всегда увеличивают общие риски, но особенно серьезный вопрос стоит в отношении вирусов. Тут дело даже не в особенностях механизма действия коронавируса, который еще изучается, — сейчас уже есть подозрения, что он реализует свое действие через неблагоприятные эффекты на сердце, что может приводить к осложнениям. В целом инфекция всегда неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему. Если есть несовершенства каких-либо защитных механизмов, то это может привести к определенным последствиям».

Врач аллерголог-иммунолог Мария Польнер: «Сейчас уже есть пациенты с симптомами коронавируса, которые страдают от аллергического ринита и бронхиальной астмы. У них респираторные инфекции — в том числе коронавирусные — протекают намного тяжелее. Поэтому можно предположить, что ситуация только усугубится, когда начнут цвести все растения и произойдет обострение астмы. В целом у пациентов произойдет ухудшение респираторных симптомов».