«Оценок не будет»: контрольные в школах перенесли на осень

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в школах переносят на следующий учебный год в связи с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге 17 апреля.

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Глава ведомства заявил, что такое решение было принято после консультации с учителями, а также представителями образовательного сообщества и родительских организаций регионов. В итоге ВПР состоятся осенью.

«Результаты этих работ не станут аттестацией самих школьников. За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для «входной» диагностики с целью корректировки образовательного процесса»,

— подчеркнул министр, стенограмма выступления которого была размещена на сайте правительства России.

Кравцов уточнил, что работы все-таки необходимо провести для того, что зафиксировать уровень знаний российских школьников, а также выявить их возможные пробелы. После того как осенние ВПР будут проверены, учителя получат рекомендации по организации образовательного процесса.

Всего проверочные работы должны были писать весной 2020 года более 6 млн учеников, добавил глава ведомства. Отметим, что ВПР традиционно проходят в виде контрольных, которые пишут все школы в одно и то же время и в едином формате заданий.

Также на брифинге Кравцов обсудил изменения в организации ЕГЭ в связи с распространением коронавируса. Он сообщил, что Минпросвещения РФ не намерено менять формат экзамена из-за пандемии. «Организация проведения экзаменов меняться не будет. Все меры, которые обеспечивают объективность проведения ЕГЭ, равенство возможностей для всех участников экзамена при поступлении в вузы сохранятся», — сообщил министр.

Он также отметил, что решение о переносе ЕГЭ может быть принято после майских праздников в случае, если уровень заболеваемости коронавирусом в России не изменится. «Пока принято решение начать ЕГЭ с 8 июня, но мы будем смотреть, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

Возможно, сроки будут перенесены, если мы увидим, что есть та или иная ситуация, связанная с угрозой здоровью школьников. Но окончательное решение будет принято после майских праздников», — заявил чиновник.

Отметим, что многие эксперты в сфере образования говорят о необходимости отмены ЕГЭ в 2020 году из-за стремительного распространения инфекции. Так, зампред комитета Госдумы по образования и науке Олег Смолин выступил с таким предложением на дистанционном совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным еще 7 апреля.

«По коронавирусу мной была озвучена идея рассмотреть возможности в этом году не проводить единый госэкзамен, как это решили американцы, но премьер пока на это предложение впрямую не отреагировал», — рассказал депутат по итогам онлайн-собрания РИА «Новости».

При этом эксперты уверены, что в случае, если Минпросвещения РФ будет настаивать на проведении ЕГЭ в 2020 году, пострадают результаты аттестации выпускников школ. «То, что его перенесли, ничего не изменит. Станет только хуже, потому что дети, сидя дома, обучаясь дистанционно, не получают тех же знаний, что и в школе. Образование -— это когда учители передает свои знания энергетически, с глазу на глаз», — пояснила «Газете.Ru» председатель движения «Родительская забота» и помощник Смолина Клара Мансурова.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ЕГЭ придется только перенести, так как в России нет возможности провести экзамен дистанционно, сообщил замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев «Интерфаксу». «Я вам сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого государственного экзамена на дому», — заявил чиновник.