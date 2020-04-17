32 тыс. зараженных: COVID-19 продолжает бить по России

Общее число зараженных коронавирусом в России превысило отметку в 32 тыс. человек. Как сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19, за сутки по стране зафиксировали 4070 новых случаев.

О зараженных отчитался 81 регион страны. Кроме Москвы, в тройке «лидеров» по приросту пациентов — Московская область и Санкт-Петербург. В столице зафиксировано 1959 новых случаев коронавирусной инфекции, в Подмосковье и Санкт-Петербурге — 472 и 424 соответственно.

Другие регионы РФ с большим числом новых зараженных — Мордовия (65 человек за сутки), Дагестан (59 человек) и Нижегородская область с 54 новыми случаями.

Коронавирусом охвачены все 85 регионов России, общее число жертв составляет 273 человека. Число выздоровевших больше на порядок — 2590 человек с начала распространения инфекции.

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Очаг COVID-19 — Москва, где зафиксировано с начала пандемии 18 105 заболевших. Во всех остальных регионах РФ совокупно — 13 903 пациента с коронавирусом. В Подмосковье — 3,5 тыс. человек, в Питере — полторы тысячи. К 500 зараженным приближаются республика Коми и Нижегородская области, там по 450 пациентов. В Мурманской области — 314 пациентов с коронавирусом, в Краснодарском крае — чуть менее трехсот.

Гарантированно оградить себя от заражения коронавирусом COVID-19 сейчас невозможно, но принять меры для снижения риска необходимо, заявлял ранее президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Следует избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются признаки заболевания, и вообще держаться от других людей на расстоянии двух метров.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», — добавил профессор. По его словам, вирус со временем «сам сойдет на нет».

Еще в начале марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев рассказывал РИА «Новости» о симптомах коронавируса COVID-19.

«В отличие от обычной простуды или, скажем, бронхита при коронавирусе будет сухой кашель. Не влажный. Второй важный момент — в начале заболевания повышенная температура может быть не всегда. И даже если она поднимется, то все равно будет ниже, чем при гриппе. К примеру, 39°C наблюдается очень редко», — подчеркнул доктор.

Эксперт отмечал, что повышение температуры и ее значения говорят о тяжести течения заболевания.

«Среди тех, у кого уже выявили коронавирус, достаточно много легких случаев. При них пневмонии нет вообще или же она очень слабо выражена. Тогда коронавирусная инфекция может протекать как простая простуда, отличить их невозможно. Повторюсь, это касается только легких случаев. При более тяжелом течении болезни у пациентов может появиться затрудненное дыхание, одышка», — пояснял Лукашев.

Основным проявлением коронавирусной инфекции является именно вирусная пневмония, резюмировал он. Не стоит считать, что если у человека нет симптомов, то он становится от этого менее заразным. В том числе и поэтому повсеместно вводятся карантины и режимы самоизоляции — чтобы минимизировать число контактов между людьми и снизить таким образом число зараженных.