Скоро пик: москвичам предрекли трудные времена

Московские власти ждут пика заболеваемости коронавирусом в ближайшие две-три недели, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщает ТАСС.

«Ближайшее время будет очень трудным для всех нас», — подчеркнула вице-мэр.

По словам чиновницы, в Москве идет масштабная борьба с COVID-19. Перепрофилируются койки в больницах под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. При этом нагрузка на столичные больницы серьезно возрастает — как на инфекционные, так и все прочие медучреждения. Москвичи, как и прежде, нуждаются в медпомощи по другим заболеваниям и проблемам со здоровьем.

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«Сегодня все службы столичного здравоохранения должны работать по универсальному алгоритму, в едином ритме и на одном дыхании», — призвала заместитель градоначальника. Она также выразила медикам благодарность за их самоотверженную службу. Ракова добавила, что надеется на профессионализм врачей и медперсонала.

Позитивная динамика по выздоровлению от COVID-19 будет усиливаться, отметила чиновница. В Москве стабильно вылечиваются более 100 человек ежесуточно — с момента начала распространения коронавируса общее число успешно переболевших выросло до 1517 человек.

Чтобы подтвердить у пациента отсутствие коронавируса после конца болезни, врачи проводят все необходимые для этого исследования, добавила Ракова.

Напомним, что граждане с коронавирусом проходят лечение либо на дому, либо в больницах — в зависимости от состояния. При этом все пациенты с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), то есть простуды, должны находиться в самоизоляции на протяжении 14 дней. Вне зависимости от того, подтвержден у них коронавирус или нет. Больным будет выдаваться именное постановление главного санитарного врача о карантине.

За нарушение самоизоляции москвичей с ОРВИ будут штрафовать.

Число заразившихся COVID-19 в Москве растет быстро. «Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза», — отмечала Анастасия Ракова еще в конце прошлой недели.

Она обратила внимание, что вместе с ростом числа тяжелобольных пациентов увеличилась и нагрузка на столичное здравоохранение. «Сейчас наши стационары и служба скорой помощи работают на пределе», — подчеркнула Ракова.

С того времени число зараженных в столице выросло на 10 тыс. человек, общее число инфицированных в Москве, по последним данным, составляет 16 146 пациентов.

«Я вам точно говорю: никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине», — подчеркнул некоторое время назад мэр столицы Сергей Собянин. При этом он не стал прогнозировать, когда распространение инфекции начнет спадать. «Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас — это 100% все, что мы можем сегодня сделать, сделать», — сказал градоначальник.

Он уверен, что в настоящее время необходимо проводить максимальное количество тестирований и установить контроль за соблюдением режима самоизоляции и карантина. «Нам предстоит серьезное испытание. К этому надо готовиться», — добавил Собянин.

С 15 апреля в столице вводится пропускной режим. Мэр заявил, что эта мера неизбежна, поскольку эпидемиологическая ситуация в Москве ухудшается, а режим самоизоляции соблюдают не все горожане.

«3,5 млн горожан, которые не соблюдают режим самоизоляции, несут потенциальную угрозу заражения для 6-9 млн», — заявили в оперштабе столицы по ситуации с COVID-19 неделю назад.

Режим всеобщей самоизоляции действует в Москве, как и в ряде других российских регионов, с 30 марта. Согласно указу мэра Москвы, жителям города разрешается выходить на улицу только в определенных случаях. Горожане могут сходить за продуктами в ближайший магазин, супермаркет или на рынок. Можно также покинуть квартиру, чтобы посетить зоомагазин, аптеку, банк или салон связи.

Кроме того, можно выйти на улицу для обращения за медицинской помощью, выгула собаки в пределах 100 метров от места проживания, для посещения работы (если есть справка от работодателя) и чтобы выбросить мусор.