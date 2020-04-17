Убийство в Большом театре: кто устроил резню

Полиция выясняет обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра, расположенного на востоке Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, погибший — 37-летний житель столицы Виталий Михайлов, пишет Telegram-канал Mash. Он числился сотрудником одной из подрядных организаций, обслуживающих здания Большого театра.

В ходе расследования выяснилось, что 16 апреля мужчина распивал алкоголь вместе со своим коллегой прямо на рабочем месте — на складе в Перово на улице Плеханова. Находясь в нетрезвом состоянии, собутыльники поссорились — в гневе один из сотрудников театра ударил другого ножом.

Раненый мужчина скончался на месте трагедии до прибытия скорой помощи. Тело Михайлова обнаружили другие сотрудники театра — они тут же вызвали оперативные службы. Сейчас на складе работает следственная группа, сообщил собеседник РИА «Новости».

Ранее другая история с убийством сотрудника театра получила продолжение в Санкт-Петербурге. Там 4 июля 2019 года был найден мертвым Сеник Нароян — фигурант дела об убийстве 93-летнего редактора партитур для оркестра Мариинского театра Нины Мациной, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, тело мужчины обнаружили в конвойном помещении петербургского городского суда. Накануне коллегия присяжных признала Нарояна, а также его подельников — Галину Гусейнову и Рамзика Акобяна — виновными в убийстве пожилой женщины.

История с убийством 93-летней сотрудницы театра произошла в 2017 году. Тогда, согласно материалам суда, Гусейнова несколько месяцев ухаживала за пенсионеркой, которая, помимо того, что долгое время работала редактором партитур, являлась еще и жительницей блокадного Ленинграда, ветераном Великой Отечественной войны, а также инвалидом II группы.

В определенный момент сиделка решила убить петербурженку, чтобы завладеть ее деньгами. Согласно информации объединенной пресс-службы судов города, Гусейнова по неизвестным причинам думала, что пенсионерка богата и хранит в доме множество драгоценностей. В итоге она попросила о помощи в совершении преступления двоих знакомых, пообещав им заплатить за расправу.

20 ноября 2017 года Гусейнова проникла в квартиру пенсионерки, после чего пустила туда Нарояна. В то же время Акобян стоял у двери и следил за тем, чтобы никто не заходил в дом.

В итоге злоумышленники зверски избили пожилую женщину, нанеся ей не менее 25 ударов кулаками. Жертва нападения просила о пощаде и говорила, что у нее нет в доме крупных сумм, после чего сообщники задушили ее.

Из квартиры они вынесли банковскую карту сотрудницы театра, фотографию с автографом некой знаменитости в рамке, а также 130 тыс. рублей. В 2018 году преступников задержали.

На протяжении всего судебного процесса она отрицали все обвинения в свой адрес и ходатайствовали о том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. При этом на сайте регионального Следственного комитета отмечалось, что в ходе расследования была собрана более чем достаточная доказательная база. Ходатайство обвиняемым не помогло — присяжные доверились доводам следствия и признали фигурантов дела виновными, а также не заслуживающими снисхождения.

В итоге Гусейнову осудили на 15 лет колонии общего режима, Акобяна наказали по статье 162 УК РФ «Разбой», отправив его на семь лет в колонию строгого режима. Уголовное преследование в отношении Нарояна было прекращено в связи с его смертью.