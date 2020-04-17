Убийство в Большом театре: кто устроил резню

В одном из зданий Большого театра нашли тело мужчины

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Тело 37-летнего мужчины, работавшего в Большом театре, найдено на складе учреждения, сообщают СМИ. По предварительным данным, погибший работал в организации, обслуживающей все здания театра. 16 апреля в одном из помещений мужчина устроил застолье со своим коллегой, в ходе которого между приятелями возник конфликт. В итоге собутыльник ударил ножом 37-летнего москвича, от чего тот моментально скончался. Следственная группа уже работает на месте преступления.

Полиция выясняет обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра, расположенного на востоке Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, погибший — 37-летний житель столицы Виталий Михайлов, пишет Telegram-канал Mash. Он числился сотрудником одной из подрядных организаций, обслуживающих здания Большого театра.

В ходе расследования выяснилось, что 16 апреля мужчина распивал алкоголь вместе со своим коллегой прямо на рабочем месте — на складе в Перово на улице Плеханова. Находясь в нетрезвом состоянии, собутыльники поссорились — в гневе один из сотрудников театра ударил другого ножом.

Раненый мужчина скончался на месте трагедии до прибытия скорой помощи. Тело Михайлова обнаружили другие сотрудники театра — они тут же вызвали оперативные службы. Сейчас на складе работает следственная группа, сообщил собеседник РИА «Новости».

Ранее другая история с убийством сотрудника театра получила продолжение в Санкт-Петербурге. Там 4 июля 2019 года был найден мертвым Сеник Нароян — фигурант дела об убийстве 93-летнего редактора партитур для оркестра Мариинского театра Нины Мациной, сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, тело мужчины обнаружили в конвойном помещении петербургского городского суда. Накануне коллегия присяжных признала Нарояна, а также его подельников — Галину Гусейнову и Рамзика Акобяна — виновными в убийстве пожилой женщины.

История с убийством 93-летней сотрудницы театра произошла в 2017 году. Тогда, согласно материалам суда, Гусейнова несколько месяцев ухаживала за пенсионеркой, которая, помимо того, что долгое время работала редактором партитур, являлась еще и жительницей блокадного Ленинграда, ветераном Великой Отечественной войны, а также инвалидом II группы.

В определенный момент сиделка решила убить петербурженку, чтобы завладеть ее деньгами. Согласно информации объединенной пресс-службы судов города, Гусейнова по неизвестным причинам думала, что пенсионерка богата и хранит в доме множество драгоценностей. В итоге она попросила о помощи в совершении преступления двоих знакомых, пообещав им заплатить за расправу.

20 ноября 2017 года Гусейнова проникла в квартиру пенсионерки, после чего пустила туда Нарояна. В то же время Акобян стоял у двери и следил за тем, чтобы никто не заходил в дом.

В итоге злоумышленники зверски избили пожилую женщину, нанеся ей не менее 25 ударов кулаками. Жертва нападения просила о пощаде и говорила, что у нее нет в доме крупных сумм, после чего сообщники задушили ее.

Из квартиры они вынесли банковскую карту сотрудницы театра, фотографию с автографом некой знаменитости в рамке, а также 130 тыс. рублей. В 2018 году преступников задержали.

На протяжении всего судебного процесса она отрицали все обвинения в свой адрес и ходатайствовали о том, чтобы их дело рассматривал суд присяжных. При этом на сайте регионального Следственного комитета отмечалось, что в ходе расследования была собрана более чем достаточная доказательная база. Ходатайство обвиняемым не помогло — присяжные доверились доводам следствия и признали фигурантов дела виновными, а также не заслуживающими снисхождения.

В итоге Гусейнову осудили на 15 лет колонии общего режима, Акобяна наказали по статье 162 УК РФ «Разбой», отправив его на семь лет в колонию строгого режима. Уголовное преследование в отношении Нарояна было прекращено в связи с его смертью.