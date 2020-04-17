На улице не нужны: в МЧС высказались о защитных масках

Ношение защитной маски на улице является нецелесообразным, заявили специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Рекомендации ведомства публикует ТАСС.

«Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — заявили в ведомстве.

Про словам российских спасателей, на улице полезно дышать свежим воздухом. Маска же нужна в местах скопления людей — к примеру, в общественном транспорте и магазинах, а также при уходе за больными с ОРВИ и людьми, которые имеют признаки заболевания: кашляют и чихают.

Реклама

В МЧС подчеркнули, что маски имеют различную структуру — могут быть как одноразовыми, так и многоразовыми. Однако все время одну и ту же маску носить нельзя, потому что можно заразить себя дважды.

«Непринципиально, какой стороной внутрь ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», — говорится в заявлении ведомства. При этом после снятия маски с лица нужно тщательно вымыть руки с мылом, отмечают специалисты.

Кроме того, МЧС в условиях пандемии коронавируса рекомендует здоровый сон и физкультуру, а также правильное питание.

«Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», — отмечают в ведомстве.

В начале апреля МЧС уже выпускало рекомендации по профилактике COVID-19. Возвращаясь домой с прогулки или из похода в магазин, чтобы уберечься от коронавируса, нужно менять одежду и мыть обувь. Кроме того, следует промывать нос и полоскать горло, добавили в ведомстве. Использованные средства индивидуальной защиты – маску и перчатки – нужно утилизировать, сложив в отдельный полиэтиленовый пакет.

МЧС рекомендует мыть руки с мылом под теплой водой на протяжении как минимум 20 секунд. Нелишним будет вымыть лицо, уделив внимание глазам.

Отмечается, что при режиме самоизоляции на улицу можно выходить только в случае прямой угрозы жизни и здоровью, чтобы получить экстренную медицинскую помощь, поехать на работу — если речь идет о непрерывном производстве. Возможен выход из дома за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости. Покупки лучше совершать в близлежащем магазине или аптеке. Выходить из квартиры можно также, чтобы вынести мусор или выгулять домашних животных, причем во время прогулки нельзя отходить дальше от места проживания, чем на 100 метров.

Главный способ профилактики — мытье рук, власти призывают россиян внимательнее следить за личной гигиеной, чтобы защититься от COVID-19. По словам Поповой, предотвратить заражение поможет соблюдение элементарных правил — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этанола) и не забывать о регулярной уборке.

При COVID-19 фиксируются три симптома, которые чаще всего проявляются вместе, что не характерно для других заболеваний. У зараженных наблюдаются жар, сухой кашель и затрудненное дыхание. Могут развиться боли в голове, мышцах и горле, а также утомление.

Напомним, что заражение коронавирусом происходит воздушно-капельным путем, расстояние между людьми может достигать двух метров, чтобы один заразил другого. Также возможно занести инфекцию, потрогав грязными руками лицо — нос, рот и глаза.

Возможно бессимптомное протекание коронавируса. Но менее заразным от этого носитель не становится.

Социальное дистанцирование сейчас называют главным способом замедлить и остановить пандемию. Чем дальше человек держится от других людей, тем ниже шанс заражения и дальнейшего распространения вируса.