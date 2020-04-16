«Случайно выпустили»: как утечки вирусов сеяли смерть

Дискуссия о лабораторном происхождении COVID-19

Пока нет научных подтверждений тому, что коронавирус COVID-19 был создан в китайской лаборатории, а впоследствии произошла его утечка, заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко «Интерфаксу».

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Он считает, что такое происхождение новой инфекции маловероятно. «Анализ генетических паспортов штамма коронавируса, которые опубликованы в ген-банке, показывает, что нет ничего, что могло бы говорить о преднамеренных модификациях», — пояснил Онищенко.

Он добавил, что в мире на данный момент циркулируют три подтипа коронавируса, из которых только два начали распространяться именно в КНР, а третий, согласно исследованиям, пришел из Юго-Восточной Азии. «Судя по анализам, третий подтип и не был никогда в Китае», — подчеркнул депутат.

Только 16 апреля американский телеканал Fox News со ссылкой на неназванных информаторов сообщил, что «нулевым пациентом», заразившимся вирусом SARS-CoV-2, стал именно работник вирусологической лаборатории в Ухане. В материале СМИ приводит данные «многочисленных источников», которые уверяют, что проинформированы о действиях властей КНР на ранних стадиях распространения вируса.

Собеседники телеканала подтверждают, что ученый подхватил болезнь от летучей мыши. Однако потом он вышел на улицы Уханя и стал разносчиком инфекции среди местных жителей.

По информации источников, деятельность упомянутой лаборатории была якобы направлена на то, чтобы «продемонстрировать равенство Китая с США или даже превосходство над ними в выявлении вирусов и борьбе с ними». Тем не менее у китайских ученых не было цели разработать биологическое оружие, отмечают собеседники Fox News.

Американский президент Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции Белого дома, что ему известно о предположениях относительно утечки коронавируса из лаборатории КНР. «Мы очень тщательно изучаем эту ужасную ситуацию», — заявил он.

В МИД КНР отреагировали на обвинения американского СМИ — там назвали версию об искусственном происхождении вируса SARS-CoV-2 бездоказательной. «Что касается источника и происхождения вируса, то этот вопрос должен исследоваться учеными и медиками. Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории», — заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.

Но побег вируса из лаборатории — это не история из мира фантастики. Такое уже происходило в мире, что оборачивалось вспышкой заражения и даже многотысячными летальными исходами среди обычных граждан. При этом ученые не создавали биологическое оружие в такие моменты, а всего лишь работали над штаммом вируса, который уже бушевал когда-то в мире, чтобы избежать повторной эпидемии.

Ускользающий от ученых SARS-CoV

Несколько раз выбирался из лаборатории тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), вызываемый коронавирусом SARS-CoV. Эпидемия этой инфекции длилась с 2002 по 2003 год – она началась в Китае, но вышла за его пределы, хотя и не переросла в пандемию. Всего, по данным ВОЗ, в мире было зафиксировано 8 465 случаев заболевания и 813 летальных исходов.

После эпидемии 2003 года лаборатории всего мира стали изучать штамм данного коронавируса, а впоследствии и просто хранить его. В итоге ТОРС выбирался наружу аж шесть раз: по одному разу в Сингапуре и Тайване и еще четыре — из одной и той же лаборатории в Пекине.

Первая утечка случилась в августе 2003 года — тогда заразился аспирант-вирусолог Национального университета Сингапура. Он не работал непосредственно с SARS-CoV, но присутствовал в лаборатории, где велись исследования штамма заболевания. Инфекцию у мужчины выявили сразу, благодаря чему он не успел распространить ее и вылечился. После этого случая ВОЗ создала комитет экспертов по усилению безопасности в лабораториях, изучающих коронавирус.

Следующий «побег» был совершен на Тайване в декабре 2003 года. Согласно материалам расследования инцидента, местный ученый контактировал в лаборатории с биологически опасными отходами без перчаток, маски и халата. После этого он полетел на медицинское совещание в Сингапур, где общался с 74 коллегами – всех их поместили в карантин, когда был установлен факт заражения жителя Тайваня. Однако помимо мужчины, других случаев инфицирования в итоге выявлено не было, да и он вскоре выздоровел.

В апреле 2004 года КНР сообщила, что вирус вывезла из лаборатории сотрудник Национального института вирусологии страны. Заразившись SARS-CoV, исследователь дважды ездила на поезде из Пекина в провинцию Аньхой. Там она передала инфекцию своей пожилой матери, которая вскоре скончалась. После этого сотрудница института легла в больницу, где заразила медсестру, от контакта с которой заболели еще пять пациентов. Все они сумели побороть заболевание.

В ходе расследования данного инцидента были выявлены еще три несвязанных между собой «побега» SARS-CoV из Национального института вирусологии. В двух случаях заражение подтвердилось у работников учреждения, которые не исследовали ТОРС. Выяснилось, что ученые института неправильно работали со штаммом вируса, подвергая всех своих коллег опасности.

Утечка, которая привела к сотням тысяч жертв

Последствия утечки гриппа H1N1 оказались куда более серьезными. Этот тип инфекции терзал мир долгие десятилетия: впервые он появился в 1918-1919 годах и был известен как «испанка», а после мутировал в H2N2, обернувшись пандемией «азиатского вируса» в 1970-х.

В 1950-х исследователи, личности которых так и не установлены, изучали вирус H1N1 для разрешения эпидемиологической проблемы. После завершения работ со штаммом они заморозили его в той же лаборатории, однако в 1976 году по неизвестным причинам образец вырвался на свободу. Впервые H1N1 заявил о себе в 1977 году.

В мае он был обнаружен в Китае, после чего вспышку данного вируса зафиксировали в России – во Владивостоке и Хабаровске. Через некоторое время эпидемия, названная в итоге «русским гриппом», стала распространяться по всему СССР, а в дальнейшем вышла и за его пределы.

К настоящему времени известно, что жертвами данного заболевания стали около 300 тыс. человек. При этом русский грипп поражал в основном детей и молодежь до 25 лет – среди населения СССР старше 30 лет инфицированных было лишь 20%, а люди пожилого возраста вовсе считались неуязвимыми относительно этого заболевания, сообщала ведущий научный сотрудник отдела зоонозных инфекций и гриппа новосибирского центра «Вектор» Татьяна Ильичева.

Выявив штамм вируса из крови инфицированных в 1977 году, ученые быстро поняли, что здесь что-то не так: он был генетически похож на H1N1 из 1950-х годов. Первоначально предполагалось, что инфекция могла лежать в спячке все 20 лет или медленно эволюционировать в организмах животных, но было слишком много несоответствий: в штамме не обнаружили эволюционную последовательность, то есть он никак не мутировал со времен прошедшей пандемии, указано в научной статье профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего Жоэля Вертхайма. Позже выяснилось, что вирус был заморожен в некой лаборатории, которая и по состоянию на 2020 год так и не найдена.

Установленный факт происхождения нового H1N1 из лаборатории объяснил, почему им болели лишь молодые люди — дело в том, что в отличие от более старших граждан они не застали пандемию 50-х годов, поэтому не имели иммунитета к заболеванию.

Поиски провинившейся лаборатории были осложнены тем, что утечка вируса произошла в 1976 году, а первый зафиксированный случай заражения человека появился лишь год спустя. «Мы не можем точно определить, какая лаборатория имела этот штамм или случайно выпустила его, но повторное появление H1N1 в 1977 году стало искусственной пандемией. Это напоминание о том, что нам необходимо постоянно проявлять бдительность в отношении лабораторных процедур», — сообщила доктор Шанта Зиммер из Питтсбургского университета британскому интернет-изданию «The Independent» в 2009 году, когда мир страдал от пандемии свиного гриппа.

Тогда доктор отметила, что и свиного гриппа тоже не существовало бы, если бы вирус H1N1 не вырвался из неизвестной лаборатории в 1976 году, так как доказано, что свиной грипп произошел от штамма H1N1 1977 года. По данным ВОЗ, в результате инфицирования свиным гриппом в 2009 году умерли 200 тыс. человек.

Сбежавшая оспа

Несколько раз совершала побеги и оспа. Первая эпидемия заболевания наблюдалась в 1775-1778 годах в Северной Америке – тогда от инфекции скончались 11 тыс. человек. В 1780 эпидемия настигла Австралию, погубив 50% аборигенов, проживавших на материке. Самая последняя эпидемия наблюдалась вновь в Северной Америке в 1862 году — она обернулась 14 тыс. летальными исходами.

Искоренение естественной передачи данного заболевания от человека к человеку делает невозможной дальнейшее появление эпидемии данного вируса, поэтому каждая его утечка из лаборатории не проходит незамеченной.

Первый лабораторный побег вируса произошел в марте 1972 года. Тогда лаборант Лондонской школы гигиены и тропической медицины работала со штаммом инфекции, создавая для него питательную среду в обычном курином яйце. Исследование проходило на необорудованном лабораторном столе, что привело к инфицированию девушки.

Британку госпитализировали и поместили в палату инфекционного отделения одной из лондонских больниц. Там лаборантка заразила двух посетителей своей соседки по палате – они, в свою очередь, передали инфекцию одной из медсестер учреждения. Оба посетителя скончались от болезни, а самой лаборантке и медсестре удалось вылечиться.

В августе 1978 года оспой заболела фотограф из Медицинской школы Бирмингема в английском графстве Уэст-Мидлендс. Дело в том, что ее рабочее место находилось на этаже над лабораторией, где ученые исследовали штамм оспы. Неисправная вентиляция поспособствовала передаче вируса на этаж выше. В итоге фотограф заразила свою пожилую мать – пенсионерке удалось выжить, а вот девушка скончалась.

После этого случая ученые Медицинской школы Бирмингема поняли, что в 1966 в их учреждении произошла точно такая же вспышка заболевания. Тогда также заразился медицинский фотограф, работавший в инфекционной лаборатории, однако он подхватил штамм оспы с низкой вирулентностью, то есть нетяжелыми симптомами. В итоге фотограф заразил по меньшей мере еще 72 человека, но ни один из них не умер.