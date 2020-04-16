Неделя без тепла: Москву зальет дождями

Холод застанет врасплох москвичей в предстоящую неделю, прогнозируют метеорологи центра погоды «Фобос».

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В пятницу, 17 апреля, жителей столицы ждет не по сезону прохладный и ветреный день. Облачность и осадки в виде мокрого снега точно не заставят пожалеть о соблюдении режима самоизоляции.

Днем температура достигнет лишь +5…+7°С — усугубит ситуацию порывистый северо-западный ветер до 4-9 м/с. Ночью столбики термометров задержатся на отметке 0°С. Ветер будет западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст.

Те же погодные условия прогнозируют синоптики и в субботу, 18 апреля. Небольшие осадки в виде дождя будут сопровождаться низкой для весеннего месяца температурой +4…+6°С. Ночью станет еще прохладней — до 0…+2°С. Также столицу навестит западный ветер со скоростью до 6-11 м/с. Атмосферное давление не превысит норму, составив 748 мм рт. ст.

Дожди и облачность не покинут Москву и к воскресенью. 19 апреля дневная температура ожидается около +4…+6°С, ночная – 0…+2°С. Зато ветер будет слабый, переменный 1-6 м/с. Атмосферное давление сохранится около нормы — 747 мм рт. ст.

В этот день отмечается один из самых важных религиозных праздников — православная Пасха. Традиционно в торжество прихожане приносят в церкви и монастыри яйца и куличи для освещения, но по требованию властей пасхальные службы в Москве и области состоятся без прихожан.

Рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии напоминает, что благословение куличей и пасх можно совершить и в домашних условиях, пропев тропарь Пасхи. «Учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей и пасх», — говорится в сообщении в Telegram-канале рабочей группы.

В начале новой недели, 20 апреля, настойчивое солнце будет иногда прерывать дожди, тем самым прогревая воздух. Так, днем температура повысится до +8…+10°С, ночью задержится на отметке в +1…+3°С. Однако ветер все равно будет северный — 5-10 м/с. Атмосферное давление метеорологи прогнозируют чуть выше нормы — до 750 мм рт. ст.

Небольшое повышение температур не свидетельствует о дальнейшем улучшении погодных условий. Так, 21 апреля скандинавский антициклон принесет в Москву прохладные воздушные массы.

Несмотря на это, вторник обойдется без существенных осадков. Днем температура составит +9…+11°С, ночью — +2…+4°С. Северный ветер в 8-13 м/с сменится на восточный в 5-10 м/с. Атмосферное будет по-прежнему повышенным — 757 мм рт. ст.

22 апреля, в среду, влияние на погоду окажет волновой циклон, который придет в Москву с юга. Тем не менее потепления он не принесет: к дневной температуре +4…+9°С и ночной +1…+6°С прибавятся небольшие дожди и сильный северо-восточный ветер в 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм рт. ст., что, опять же, выше нормы.

Облачность не покинет столицу и 23 апреля, в четверг, зато порадует москвичей отсутствием осадков. Днем столбики термометров достигнут +7…+12°С, ночью температура не опустится ниже +2…+7°С. Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление приблизится к норме и составит 750 мм рт. ст.

Лишь к концу рабочей недели в Москву вернется весенняя солнечная погода. Отсутствие осадков будет сопровождаться дневной температурой +11…+16°С и ночной +4…+9°С. Ветер сохранится северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление наконец придет в норму, опустившись до 748 мм рт. ст.