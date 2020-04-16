Вел дневники: 14-летний красноярец готовил бойню в школе

В Красноярске правоохранители задержали 14-летнего подростка — он готовил вооруженное нападение на школу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении», — говорится в сообщении ведомства.

На допросе подросток признался, что готовил нападение. Он подтвердил, что обрез, патроны и несколько предметов, внешне похожих на самодельные взрывные устройства, принадлежат ему и были нужны «для расстрела в школе». По словам подростка, нападение он планировал 19 или 20 апреля 2020 года.

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В ФСБ подчеркнули, что процессуальное решение будет принято только после экспертиз оружия, боеприпасов, других предметов и документов.

Ранее, в конце марта 2020 года, на Сахалине арестовали двух подростков 17 и 18 лет. По данным спецслужб, студенты местного колледжа готовились к вооруженному нападению на учебное заведение. Однако правоохранителям удалось предотвратить трагедию.

Оперативники Федеральной службы безопасности нашли охотничий обрез, самодельную взрывчатку и другое оружие на квартире у одного из молодых людей.

По результатам экспертиз оружия, боеприпасов, документов и других изъятых предметов могут завести еще одно уголовное дело. На данный момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

По данным правоохранительных органов, на своих страницах в соцсетях задержанные подростки пропагандировали терроризм, массовые убийства и суицид.

Похожая история произошла и в конце февраля в Керчи. Там суд арестовал школьников 16 и 17 лет. По ходатайству следствия суд отправил молодых людей под стражу до 18 апреля 2020 года.

По данным Следственного комитета, 18 февраля правоохранители обнаружили в их домах самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, которые были приобретены в сети. «Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», — подчеркивали в ЦОС ФСБ.

Молодые люди планировали совершить атаку на два учебных заведения. «Они разработали планы вооруженных нападений, для чего искали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий», — уточнили в Следкоме

Также, по данным СМИ, они были членами сообществ неонацистов и администрировали «группы смерти» в соцсетях и мессенджерах.

При этом — вслед за предполагаемыми злоумышленниками — в Курганской области был задержан 16-летний школьник. По данным ведомства, он проходит по делу как свидетель — подросток мог знать о подготовке терактов несовершеннолетними жителями Керчи.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на личный контроль, отдав поручение провести все следственные действия в кратчайшие сроки, а также установить причины и обстоятельства, которые привели к деструктивному поведению школьников. «По факту подготовки террористических актов решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 30 и 205 УК России», — отмечалось в сообщении.

Приступила к проверке в отношении подростков и уполномоченная по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева. «Проработаю моменты, состояли ли на учете, попадали ли в поле зрения. Это позволит понять, были ли где-то недоработки или это законспирированное движение», — подчеркнула омбудсмен в разговоре с РИА «Новости».

После этого Минобразования Крыма приняло решение провести комплексную проверку учебных заведений, в которых числились подростки. «Та система мер, которая на сегодняшний день разработана, в принципе работает эффективно, но бывают разные случаи, и это уже зависит от разных направлений, и в воспитании в том числе», — заявляла глава ведомства Валентина Лаврик.