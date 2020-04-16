Требовал 18 млн: полковник Росгвардии погорел на взятке

В Московской области суд арестовал полковника Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

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Замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии и еще один фигурант дела проведут под стражей два месяца. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о вымогательстве почти 20 млн рублей.

«По подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии, который требовал деньги от предпринимателя», — отметил собеседник агентства. Он рассказал, что бизнесмен сразу же обратился в полицию, после чего было заведено уголовное дело, которое в настоящее время передано в военное управление Следственного комитета.

РЕН ТВ уточняет, что Кудряшов требовал деньги у подмосковного предпринимателя вместе со своим подельником — офицером из московского МВД. Взамен они предлагали покровительство.

В четверг, 16 апреля, было возбуждено еще одно громкое уголовное дело. В Алтайском крае замминистра строительства и ЖКХ региона Андрея Голубцова заподозрили в получении взятки в 2 млн рублей.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ Алтайского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки). По данным следствия, он получил взятку в размере 2 млн рублей», — говорится в сообщении регионального СК.

Отмечается, что замминистра был задержан, а по его месту жительства и работы сотрудники ФСБ и СК провели обыски.

По версии следствия, замминистра получил взятку от директора одной из компаний, которая занимается строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. «Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве подрядчика выполнения работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ», — уточнили в Следственном комитете.

Представитель СУ СК РФ по Алтайскому краю в комментарии ТАСС отметил, что противоправные действия были совершены в 2018-2019 годах, когда Голубцов занимал должность замглавы регионального Минстроя.

В настоящее время следователи проводят работу по закреплению доказательств по уголовному делу. В скором времени будет решен вопрос о мере пресечения.

В краевом Минстрое агентству сообщили, что 50-летний Голубцов уволился из ведомства за неделю до того, как его задержали по подозрению в получении взятки — 10 апреля.

«Наше министерство сейчас работает в обычном режиме. Замминистра Андрей Голубцов [подозреваемый во взятке] уволился неделю назад — 10 апреля», — сказал собеседник агентства.

В четверг, 16 апреля, был задержан еще один чиновник по делу, связанному с получением взятки. Правоохранители задержали замглавы администрации Советского района Ростова-на-Дону по обвинению в получении денег через посредника.

По версии следствия, чиновник систематически получал средства в обмен на отказ от составления административных протоколов за незаконную торговлю. Все происходило в 2019-2020 годах, когда он работал в администрации Первомайского района города, на территории которого осуществлялась незаконная торговля. Чиновника и его посредника заключили под стражу.