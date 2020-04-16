«Будет раздражать»: как тополиный пух усугубит пандемию

Тополиный пух может стать активным переносчиком коронавируса, однако рассуждать о масштабе его влияния на распространение инфекции среди россиян пока рано, заявила «Газете.Ru» врач аллерголог-иммунолог, член Европейской Академии Аллергологии и Клинической Иммунологии Мария Польнер.

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По словам специалиста, сейчас никто не располагает достоверными данными о том, что коронавирус станет распространяться быстрее с началом цветения тополя. Тем не менее, сделать такое предположение можно, исходя из его свойств.

«Коронавирус сохраняется на определенных поверхностях достаточно долгое время. С учетом того, что тополиный пух, переносит на себе много чужеродных белков в виде пыльцы и других аллергенов, вероятность, того, что он будет переносить и вирус, есть. Назвать его серьезной угрозой я не могу, но некоторое количество пациентов это затронет», — отметила Польнер.

При этом намного более страшными последствиями грозит начало сезона аллергий, уверена врач. Это связано с тем, что у всех аллергиков вирусные заболевания протекают тяжелее, чем у пациентов без патологий.

«Сейчас уже есть пациенты с симптомами аллергического ринита и бронхиальной астмы. У них респираторные инфекции – в том числе коронавирусные – протекают намного тяжелее. Поэтому можно предположить, что ситуация только усугубится, когда начнут цвести все растения и произойдет обострение астмы. Причем не только из-за пуха, но и в целом из-за ухудшения респираторных симптомов у пациентов», — подчеркнула специалист.

Согласилась с коллегой и кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Олеся Иванова. По ее словам, в период цветения риску подхватить вирус будут подвержены как аллергики, так и не аллергики.

«В случае с тополиным пухом можно смело предположить, что он будет раздражать рецепторы слизистой носа и заставлять человека чихать. Если пациент при этом уже заражен, то это поспособствует распространению коронавируса на других. Кроме того, пыльца, попадая на слизистую носа, воспаляет ее и делает более рыхлой. Из-за этого усиливается ее проницаемость для различного рода патогенов или аллергенов», — сообщила Иванова «Газете.Ru».

В качестве рекомендаций врачи посоветовали, в первую очередь, соблюдать режим самоизоляции. Окна при этом лучше держать закрытыми, а для проветривания использовать кондиционеры или форточки с москитными сетками, которые нужно регулярно увлажнять. В случае, если вам все-таки пришлось выйти на улицу, нос лучше обработать физиологическим раствором и закрыть лицо маской.

Ранее о том, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом сообщила иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН. Она также отметила, что ожидает массового наплыва пациентов с обострениями на фоне аллергии, которые даже не предполагают, как с ней бороться.

«Раньше очень многие пациенты не проводили серьезное лечение аллергии на пыльцу, а вместо этого уезжали на период цветения из региона и чаще всего за границу – в Европу или в Азию. Это очень большой процент пациентов и сейчас они не смогут никуда выехать,

а так как они не обратились вовремя к аллергологу за рекомендациями по профилактике аллергий, мы ожидаем проблемы с обострениями и наплыв пациентов», — подчеркнула врач.

По словам специалиста, аллергики составляют 20% всего население Земли. Обострение обычно настигает их в конце апреля и длится весь май, после чего в меньше степени продолжается до конца лета.

«В связи с тем, что возникают защитные реакции слизистых оболочек у лиц, страдающих любыми аллергическими заболеваниями органов дыхания, они оказываются более подвержены к воздействию любых микробных и вирусных факторов. Поэтому мы пациентов, которые у нас наблюдаются, инструктируем особым способом, и они более тщательно должны соблюдать все меры предосторожности», — заключила Логина.