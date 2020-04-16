«Очень нелегко»: пандемия подкосила российские зоопарки

Пандемия коронавируса, приведшая к экономическому спаду и всеобщему режиму самоизоляции, коснулась и зоопарков – из-за сбоев поставок и отсутствия посетителей они вынуждены нести большие убытки.

Реклама

Так, в зверинце немецкого города Ноймюнстер из-за кризиса некоторых животных даже собираются пустить на корм, заявила директор учреждения Верена Каспара. «Мы уже составили список зверей, которых нам придется убить в первую очередь», — сообщила она газете Die Welt.

По словам Каспары, это единственный способ, который позволит большинству животных выжить. «Если до этого дойдет, то я все же скорее усыплю их, чем заморю голодом», – объяснила она.

«Газета.Ru» поговорила с представителями российских зоопарков, чтобы узнать, как дела обстоят у них.

«Ухаживали за животными и во время блокады»

Пресс-секретарь Красноярского зоосада «Роев ручей» Олег Чипура отмечает, что даже в самые тяжелые времена зоопарки России пытались сохранить животных.

«И во время блокады Ленинградский зверинец продолжал ухаживать за его обитателями. Поэтому мы никогда не пойдем на такие меры, как в Германии»,

— сообщил он «Газете.Ru».

Основная проблема для красноярского зоопарка — отсутствие посетителей. «Роев ручей» существует только за счет выручки с продажи билетов.

«Помимо этого, животные иногда скучают, чувствуют себя брошенными. Они привыкли, что с ними всегда взаимодействуют наши гости — теперь же работникам приходится уделять им больше внимания», — добавил Чипура.

Пока что власти не оказали материальной поддержки красноярскому зоопарку – ему приходится справляться своими силами. «Да, сейчас очень нелегко, но мы, например, попросили наших посетителей о помощи, и многие действительно откликнулись», — подчеркнул пресс-секретарь.

В зоопарке Санкт-Петербурга «Газете.Ru» в свою очередь сообщили, что, несмотря на все сложности, глобальных проблем удается избегать как раз-таки благодаря государственному финансированию.

«Естественно, мы переживаем, но пока всего хватает. Нам помогает комитет по культуре – например, недавно они выписали зоопарку субсидию. Но надеемся, что в ближайшее время зверинец снова откроется, и мы начнем вновь зарабатывать с продажи билетов», — пояснила пресс-секретарь «Ленинградского зоопарка» Екатерина Колгушкина.

Новосибирский зоопарк им. Шило также поддерживают власти, сообщили «Газете.Ru» в его пресс-службе. Так, губернатор области выделил на содержание учреждения 27,5 млн рублей.

Помимо этого, несколько частных фирм сделали крупные денежные переводы на счет зверинца. Кроме того, индивидуальный предприниматель из Тогучина передал зоопарку тонну высококачественной рыбы, которая пойдет на корм бурым медведям, волкам и водоплавающим птицам. Некоторые добровольцы также периодически привозят в учреждение продукты.

«Мы пока не сталкиваемся с особыми проблемами — кормим всех животных, содержим, как полагается. Возможно потому, что мы закрыты меньше, чем другие зверинцы страны и мира», — объяснили в пресс-службе Новосибирского зоопарка «Газете.Ru».

Успешно справляться получается и благодаря тому, что многие корма были закуплены заранее. «Мы покупаем некоторые корма на два-шесть месяцев вперед и сейчас пользуемся запасами», — отметили в зверинце.

Ленинградский же зоопарк старается решить проблему, минимизируя все возможные затраты. «Деньги, которые шли, например, на ремонт, мы собираемся не тратить до момента, пока не стабилизируется ситуация в стране. Пока что материальные средства расходуем только на самое нужное», — подчеркнула Екатерина Колгушкина в разговоре с «Газетой.Ru».

И хотя многие россияне из-за пандемии потеряли работу, персоналу российских зоопарков это не грозит.

«Наступает весна – у сотрудников всех зоопарков очень много работы. У нас, например, идет уборка территории, обработка от клещей, высадка садовых растений. Никто не скучает»,

— объяснил Олег Чипура «Газете.Ru».

Слова коллеги подтвердила и Колгушкина. «У нас [в Ленинградском зоопарке] в штатном режиме работают и зоологи, и ветеринары. Также продолжает действовать кормовая кухня», — заявила она.

«Надеемся, что это все закончится»

Из-за неопределенности дальнейшего развития пандемии зоопаркам тяжело строить планы, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Новосибирского зверинца.

По словам же Екатерины Колгушкиной, Ленинградский зоопарк после окончания режима самоизоляции планирует работать в штатном режиме – многие мероприятия, которые учреждение собиралось организовать, были перенесены на неопределенный срок.

«Тем не менее, этот год для нас очень важен, потому что нашему зверинцу исполнится 155 лет, и мы все-таки надеемся, что сможем достойно отметить эту дату», — заметила пресс-секретарь в разговоре с «Газетой.Ru».

День Рождения летом 2020 года будет праздновать и Красноярский зоопарк. «У нас очень много подготовлено мероприятий, куча сценариев. Мы вообще хотели показать все лучшее, что у нас было за 20 лет, и будем стараться задуманное осуществить», — рассказал Олег Чипура «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что, несмотря на мировую ситуацию, Красноярский зоопарк полон оптимизма. «Мы все-таки очень надеемся и верим, что хотя бы к середине лета это все закончится, и мы все же сможем отпраздновать юбилей», — заключил пресс-секретарь.