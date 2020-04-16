«Задыхаются»: какие осложнения мучают поборовших COVID-19

У вылечившихся от тяжелой формы COVID-19 пациентов могут фиксироваться изменения в легких и нарушения работы мозга. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета им. Мейсона Анча Баранова.

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По ее словам, у многих переболевших инфекцией отмечается уменьшение объема легких.

«Это выражается в том, что молодые люди больше не могут пробежать марафон, а пожилые начинают испытывать одышку, даже когда просто поднимаются по лестнице»,

— объяснила врач.

Она подчеркивает, что пугаться всем не стоит. «Такие осложнения наблюдаются далеко не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму заболевания. И даже в этом случае не все подвержены подобным последствиям», — пояснила медик.

Ранее тенденцию к ослаблению функции легких после выздоровления от COVID-19 заметили и врачи гонконгского Центра инфекционных заболеваний принцессы Маргарет.

«Часто пациенты задыхаются при быстрой ходьбе. У некоторых пациентов может наблюдаться снижение жизненного объема легких на 20-30% после выздоровления», — сообщал доктор Оуэн Цан изданию South China Morning Post.

Медик объяснял, что нарушение функций легкий происходит из-за так называемых альвеолярных повреждений, вызываемых коронавирусом. Так, компьютерная томография показала у ряда выздоровевших пациентов затемнения в легких — они свидетельствуют о нарушении целостности органа.

Из-за разрастания соединительных тканей в стенках альвеол у выздоровевших пациентов может развиться фиброз легких, предупреждают в Центре инфекционных заболеваний. В таком случае у человека появится учащенное дыхание, одышка, сухой рефлекторный кашель, а также хроническая нехватка кислорода.

Эти последствия приводят к снижению работоспособности человека. Кроме того, фиброз легких не лечится, так как измененные легочные ткани не восстанавливаются, объяснил Оуэн Цан. В то же время развитие заболевания можно затормозить или даже остановить, если обратиться за медицинской помощью на ранних стадиях.

О необратимых изменениях в легких у тяжелобольных коронавирусом сообщают и врачи больницы Чжуннань в китайском городе Ухане. Во время вскрытия девяти скончавшихся от COVID-19 пациентов они обнаружили, что из-за воздействия вируса ткань легких начинает покрываться рубцами, которые могут мучить человека и после выздоровления от инфекции.

В настоящее время в Гонконге ведется исследование — медики пытаются выяснить, что будет происходить с легкими вылечившихся пациентов дальше, сообщил Оуэн Цан.

Он также посоветовал выздоровевшим от коронавируса заниматься аэробной нагрузкой, чтобы помочь легким восстановиться.

Помимо проблем с легкими, у перенесших тяжелую форму COVID-19 наблюдаются и неврологические симптомы, отметила профессор Анча Баранова. Молодые пациенты зачастую жалуются на усталость и головокружения, а вот у пожилых людей и вовсе фиксируются дезориентация в пространстве и спутанность сознания.

Российские ученые объяснили это тем, что коронавирус может серьезно повредить головной мозг.

По словам ученого-вирусолога РАН Феликса Ершова, COVID-19, как и вирусы гриппа и герпеса, способен вызывать отмирание целых участков мозга.

В разговоре с газетой «Вечерняя Москва» медик подчеркнул, что в группу риска в данном случае входят именно пожилые людей. Для них из-за нарушений в мозге последствиями заболевания могут стать инсульты, инфаркты и менингит. Молодежь в свою очередь намного меньше подвержена опасным осложнениям, заверил Ершов.

Он отметил, что после выздоровления от COVID-19 многие пациенты могут испытывать проблемы с иммунитетом, из-за чего повышается вероятность возникновения соматических патологий (заболевания, вызываемые внешними воздействиями, – «Газета.Ru»), а также вторичных иммунодефицитов (состояние организма, при котором дефект одного или нескольких механизмов иммунного ответа приводит к нарушению иммунной системы в целом, – «Газета.Ru»).