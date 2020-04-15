«Немного перебор»: эксперты против дезинфекции улиц

В США заявили, что дезинфекция улиц не помогает в борьбе с распространением коронавирусом — власти применяют такой способ для успокоения населения. Об этом сообщило издание The New York Times.

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«Нет никакой научной основы для всех этих программ по распылению и больших общественных работ. В лучшем случае это расточительно, а в худшем мы просто выбрасываем дезинфицирующие растворы в среду», — уточнил Майкл Остерхольм, директор Центра исследований инфекционных заболеваний и политики в Университете Миннесоты.

По его мнению, такие меры принимаются только для успокоения людей — граждане видят, что власти заботятся об их защите. Однако эксперты расходятся во мнениях, как лучше всего избавиться от патогенов на поверхностях.

Передача вируса происходит в основном капельным путем, а не от соприкосновения с чем-то. «Передача нового коронавируса людям с поверхности, зараженной вирусом, не задокументирована», — говорится на сайте международного центра по контролю и профилактике заболеваний.

«Мытье рук остается важным — сейчас и всегда. Но чтобы не заболеть, общественность должна сосредоточиться на том, чтобы держаться подальше от других людей», — подчеркнул собеседник издания.

Однако другие эксперты не готовы с уверенностью заявить, что дезинфекция бесполезна, поскольку о заболевании практически ничего неизвестно. «Лично я был бы удивлен, если дезинфекция наружных помещений оказала какое-то влияние, но это скорее догадка, основанная на собственных умозаключениях, чем на научно обоснованном мнении», — отметил эпидемиолог Марк Липситч.

Джошуа Сантарпия, профессор патологии и микробиологии Медицинского центра Университета Небраски, также ставит под сомнение широкое использование дезинфицирующих средств на открытом воздухе. «Это кажется немного перебором. Нет необходимости делать это снаружи», — подчеркнул он.

Коронавирус, по данным специалистов, не может жить больше нескольких дней на различных поверхностях, также не ясно, достаточна ли концентрация вируса на поверхности, чтобы передать вирус.

Таким образом, если исключить соприкосновение людей с предположительно зараженным пространством на неделю, то этого должно быть достаточно, чтобы обеззаразить его. Однако Сантарпия уверен, что большинство людей хотят дополнительных гарантий.

«Вы хотите иметь возможность сказать: «Я почистил это — теперь я уверен в безопасности», — отметил он.

Подобную позицию заняло и французское агентство по здравоохранению (ARS) столичного региона Иль-де-Франс, когда мэрия Парижа обратилась к нему с вопросом, насколько эффективна дезинфекция улиц «хлоркой» или другим обеззараживающим раствором в борьбе с эпидемией. Ведомство считает, что пользы от этого нет.

Французские санитарные службы выдвигают следующий аргумент: учитывая «низкую устойчивость вируса на поверхностях» и всеобщий карантин, «вирусную нагрузку в окружающей среде можно считать пренебрежимо малой».

В агентстве по здравоохранению столичного региона говорят и об опасности дезинфекции «хлоркой» для окружающей среды. В чем именно опасность, санитарные власти не уточняют в своем ответе парижской мэрии. Ряд экспертов указывают на риски заражения химикатами водостоков и предупреждают о рисках отравления для животных.

«Вдыхание большого количества паров алкоголя и других дезинфицирующих веществ может иметь немалые побочные эффекты и для населения», — заключили в Главном управлении по здравоохранению.

По данным Всемирной организации здравоохранения, во многих городах специальные бригады используют смесь хлорной извести и воды. При этом распыление подобных смесей может нанести вред одежде и слизистым оболочкам — рот, глаза, нос.

Именно по этой причине дезинфекция проводится людьми в специальных костюмах, которые соблюдают правила обращения с химическими веществами. Однако непосредственно после дезинфекции прикасаться к поверхностям без средств индивидуальной защиты не стоит.

Специалисты ВОЗ советуют не находиться в помещениях во время дезинфекции. После использования хлорки, все обработанные поверхности должны быть промыты обычной проточной водой.