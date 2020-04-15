Борьба с фейками: Мясников расскажет правду о коронавирусе

Официальным представителем информационного центра о коронавирусе (ИЦК) становится главный врач Городской клинической больницы № 71 в Москве и телеведущий Александр Мясников — занял должность 15 апреля.

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«Александр Мясников с сегодняшнего дня назначен официальным представителем информационного центра по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции», — рассказали ТАСС в пресс-службе врача.

Представитель Мясникова также рассказал, что медик будет информировать россиян о «развитии событий по противодействию пандемии коронавируса». В частности, он будет сообщать официальные данные о распространении заболевания, его угрозе населению страны.

Кроме того, он будет рассказывать о том, как продвигается работа ведущих эпидемиологов и ученых России, которые разрабатывают тесты на определение наличия коронавируса в организме человека и вакцины от заболевания. Помимо этого, Мясников расскажет гражданам страны о том, какие методы являются наиболее эффективными при профилактике и лечении инфекции.

«Не менее важной темой станет и борьба с фейк-ньюз — новостями, возникающими на острой вирусной повестке, которые в последнее время «атакуют» социальные сети», — добавили в пресс-службе телеведущего.

В связи с пандемией коронавируса и его активным распространением по стране координационный совет при российском правительстве создал информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. Существует центр на базе автономной некоммерческой организации «Диалог».

В частности, центр занимается сбором, обработкой, анализом и предоставлением полной и достоверной информации о том, как в России развивается ситуация с коронавирусом. Кроме того, он координирует федеральные и региональные органы власти в принятии мер в борьбе с заболеванием.

Ранее Александр Мясников обратил внимание, что ориентированность российской медицины на систему стационаров позволяет сохранить жизни людей. В связи с этим в стране наблюдается более низкий уровень смертности от коронавируса, чем в Германии, которая ориентирована на первичную амбулаторную помощь.

Сравнить показатели России и Германии доктора подвигли разговоры о «германском чуде» — он решил отметить «русское чудо». Об этом Мясников написал в своем Telegram-канале.

Помимо этого, он также подчеркнул, что в России число коек на душу населения достаточно высокое. По его словам, в стране также много аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и средств индивидуальной защиты — масок и перчаток.

Когда 12 апреля Мясников проводил сравнительный анализ, в Германии насчитывалось 125 452 случая COVID-19 и всего 2 871 смерть. Эти показатели намного ниже, чем в ряде других европейских стран. В России на тот момент было 15 770 заболевших, скончались от коронавирусной инфекции и пневмонии 130 пациентов.

На сегодняшний день ситуация изменилась, но не кардинально. В Германии зафиксированы 132 718 инфицированных, при этом умерли 3 592 человека. В России заболевших коронавирусом за эти три дня стало почти на 10 тыс. больше — 24 490 человек. Количество умерших увеличилось на 68 пациентов. Выздоровели 1 986 человек.

Только за последние сутки в России число заразившихся увеличилось на 3 388 человек. Новые случаи коронавируса выявлены в 65 регионах страны, при этом всего заболевание распространилось в 84 регионах.

Большинство из инфицированных обнаружены в Москве — 1 774 человека за последние сутки. Вторую строчку по распространенности за сутки занимает Московская область — 272 новых случая. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 14 776 заболевших.

С конца марта и по 1 мая в Москве введен обязательный режим самоизоляции для всех граждан — не только тех, кто заражен или является контактным лицом. Однако не все инфицированные, которые находятся на домашнем лечении, считают необходимым оставаться дома.

Только за минувшие сутки в Москве были принудительно госпитализированы более 200 зараженных COVID-19, передает столичный оперштаб.

«За сутки в столице зафиксировано 213 нарушений режима самоизоляции гражданами, которые на основании оформленного специального согласия должны были находиться на самоизоляции и лечении», — говорится в сообщении. Всем нарушителям выписаны штрафы общей суммой более 1 млн рублей.