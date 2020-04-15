Вкололи вирус: в США сделали первую прививку от COVID-19

Американка Дженнифер Халлер стала первым в мире человеком, которому сделали вакцину от коронавируса. Об этом сообщило издание The Telegraph.

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Дженнифер — 44-летняя мать двоих детей из Сиэтла (крупнейший город в штате Вашингтон, — «Газета.Ru»). О том, что Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний собирается проводить клинических испытаний вакцины от COVID-19, женщина узнала в ленте Facebook — по ее словам, она сразу же подала заявку на участие в эксперименте.

При этом Халлер и ранее предполагала, что подобные тестирования будут проводиться, поэтому решение об обязательном участии в испытании первой вакцины от коронавируса приняла задолго до объявления набора добровольцев.

Дженнифер сообщила The Telegraph, что решила стать первым человеком, получившим вакцину от COVID-19, из-за ощущения беспомощности.

«Я хотела предпринять что-то, потому что миллионы американцев не имеют таких возможностей, что есть у меня — я работаю на дому в небольшой технической компании. А они теряют работу — при том, что обязаны продолжать кормить свои семьи, платить по счетам»,

— пояснила американка.

Она добавила, что у нее были все условия, чтобы пойти на такой рискованный шаг, — дети выросли, есть поддержка от семьи и друзей, а также работа, позволяющая выстраивать гибкий график.

По словам Дженнифер, ее организм отреагировал на инъекцию вполне спокойно — только в течение одного дня у нее болела рука, однако потом все неприятные ощущения прошли без следа.

«Это всего лишь как прививка от гриппа», — пояснила участница эксперимента The Telegraph.

Местные СМИ также сообщили, что через 28 дней Халлер получит еще одну дозу вакцины. В целом под наблюдением врачей жительнице Сиэтла придется провести целый год — до весны 2021.

Сама Дженнифер считает, что в итоге эффективная вакцина обязательно будет создана, даже если на это потребуется длительное время. «Я буду гордиться тем, что когда-то была частью этого процесса», — заявила женщина.

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний в Сиэтле объявил о наборе волонтеров для клинических испытаний вакцины от COVID-19 под названием мРНК-1273 в середине марта.

Всего, помимо Дженнифер Халлер, было отобрано 45 участников — все они должны получить по две инъекции вакцины. При этом сотрудники центра объяснили, что дозы у добровольцев будут варьироваться от 25 до 150 микрограммов. Как пояснили врачи, благодаря этому можно будет не только оценивать безопасность вакцины, но и определить оптимальную дозировку, способную вызвать ответ иммунной системы. Также сообщается, что ранее препарат был успешно протестирован на животных.

Тем не менее в институте аллергии и инфекционных заболеваний отмечают, что даже если испытания на людях пройдут успешно, выхода вакцины на рынок не стоит ожидать раньше, чем через 18 месяцев.



Всего же в мире разрабатывается не менее 20 вакцин, сообщает портал «Би-би-си». Так, в Австралии стартуют испытания на животных двух препаратов, созданных Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, — ранее они уже были одобрены ВОЗ.

«Обычно для достижения этой цели требуется от одного до двух лет. Мы фактически сократили этот срок до пары месяцев», — заявил доктор Объединения научных и прикладных исследований Роб Гренфелл.

Первые результаты тестов будут объявлены в июне, после чего препарат будет передан для проведения испытаний на людях.

В то же время в Нидерландах ученые объявили набор пожилых людей, готовых опробовать на себе эффективность вакцины, которая получила название bacillus Calmette-Guérin. Медики поясняют, что данный препарат изначально предполагался для борьбы с туберкулезом, однако, по их мнению, он также способен если и не устранить коронавирус, то хотя бы ослабить его.

Кроме того, разработать эффективную вакцину от коронавируса пытаются и в китайском городе Ухане. Там уже началось тестирование на добровольцах созданного ранее препарата. Сообщается, что в эксперименте участвуют 108 человек в возрасте от 18 до 60 лет.