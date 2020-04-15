«Неадекватная оценка»: почему ВОЗ обвиняют в пандемии

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

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Он пояснил, что взносы в организацию не будут поступать от США, пока Вашингтон не закончит расследование в отношении ВОЗ. Трамп обвиняет учреждение ООН в том, что оно поспособствовало стремительному распространению коронавируса COVID-19.

Одной из основных ошибок ВОЗ, по мнению американских властей, стало то, что она препятствовала введению ограничений на выезд из КНР и других стран в начале пандемии. «Они очень сильно противились тому, что мы сделали. К счастью, меня они не убедили, и я приостановил въезд из Китая, чем спас невероятное количество жизней, тысячи и тысячи людей умерли бы», — подчеркнул американский лидер.

Он добавил, что ВОЗ поверили данным китайских властей о том, что вирус не передается от человека к человеку, что стало причиной вспышки заболевания. «Из-за того, что ВОЗ полагалась на раскрываемую Китаем информацию, количество случаев заболевания в мире, вероятно, увеличилось в 20 раз, может, и намного больше»,

— сказал глава Белого дома.

По его словам, рекомендации ВОЗ также стали причиной резкого роста заболеваемости в Европе. «Решение других крупных стран не закрывать границы было одной из самых серьезных трагедий и упущенных возможностей на ранних этапах. Совершая нападки в отношении ограничений на передвижение, ВОЗ ставила политическую корректность выше спасения жизней», — заявил Трамп.

Он добавил, что США — как главный спонсор ВОЗ — имеют право настаивать на привлечении к ответственности руководителей учреждения. «Сегодня я поручил администрации приостановить взносы в ВОЗ до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса. <..> Американские налогоплательщики вносили $400-500 млн в год в бюджет ВОЗ. Для сравнения: Китай платил $40 млн», — отметил Трамп, добавив, что расследование займет от 60 до 90 дней.

Вашингтон ждет от ВОЗ реформ, уточнил президент. Он подчеркнул, что США обсудят с другими странами, куда пойдут американские средства, ранее предназначавшиеся для финансирования организации.

«Вся помощь, которую мы направляем, будет обсуждаться <...> с очень влиятельными группами <...> И мы будем обсуждать с другими странами и партнерами в области здравоохранения, что нам делать со всеми этими деньгами, которые идут в ВОЗ», — заключил американский лидер.

Какие еще страны недовольны ВОЗ

Отметим, что ранее в Вашингтоне уже критиковали ВОЗ. 10 апреля в Госдепартаменте сообщили, что организация проигнорировала предупреждение о распространении COVID-19, которое делал Тайвань еще в начале пандемии.

Так, в апреле министр здравоохранения Тайваня Чэнь Ших-Чун на пресс-конференции в китайском Тайбэе обнародовал письмо, которое правительство острова направило в ВОЗ 31 декабря.

В этом документе Тайвань просил предоставить ему информацию о происходящем в Ухане — тогда никто не знал, что в провинции КНР вовсю распространяется вирус, но Тайвань из неназванных источников получил сведения о семи зараженных, в связи с чем обратился в ВОЗ. Кроме того, в письме власти острова уточнили, что у них есть данные о передаче инфекции между людьми.

Примечательно, что ВОЗ признал такой способ заражения действительным только 20 января. В итоге министр здравоохранения Тайваня обвинил ВОЗ в «невыполнении служебных обязанностей».

«Это привело к тому, что ВОЗ объявила о передаче вируса от человека к человеку с задержкой, и возможность поднять уровень тревоги как в Китае, так и в мире была потеряна», — подчеркнул глава ведомства.

В свою очередь гендиректор учреждения Тедрос Аданом Гебреисус утверждает, что не получал никаких писем с острова, где упоминается угроза передачи вируса между людьми.

В итоге тогда Госдеп США предупредил ВОЗ, что может лишить ее финансирования в случае, если появится еще большие подозрений относительно вины организации в распространении COVID-19. «ВОЗ в очередной раз предпочла политику общественному здравоохранению», — заявили в Госдепартаменте.

Напомним, что ВОЗ — учреждение ООН. Тайвань в свою очередь был исключен из союза 25 октября 1971 года после того, как провозгласил свою независимость от КНР. Попытки острова вернуться в состав организации начались еще 1990-х годах, но Пекин всегда выступал против этого, подчеркивая, что возвращение в ООН станет шагом на пути к обретению реальной независимости для Тайваня, в то время как сейчас он все еще считается провинцией КНР.

Таким образом, Вашингтон считает, что ВОЗ намеренно проигнорировала письмо Тайваня, поддерживая Китай. Того же мнения придерживаются в Японии. Еще 28 марта вице-премьер страны Таро Асос раскритиковал Тедроса Аданома Гебреисуса за его «неадекватную оценку ситуации со вспышкой коронавируса».

Он также напомнил о петиции об отставке главы ВОЗ, которая была создана на Change.org и собрала 635 тыс. подписантов со всего мира.

Одними из первых предъявили обвинения ВОЗ Филиппины. Министр здравоохранения республики Франсиско Дуке III еще 31 января сообщил о возможном закрытии границ в стране, несмотря на отсутствие рекомендаций от ВОЗ.

«Они по-прежнему не рекомендуют ограничивать торговые и туристические пути, но, к сожалению, я не согласен. У нас уже есть один положительный тест на коронавирус, у меня нет выбора. Я посоветовал президенту ограничить поездки в случае, если риски заражения в соседних провинциях станут выше», — пояснил глава ведомства телеканалу ABS-CBN.

В свою очередь глава учреждения Тедрос Гебреисус признался, что не обращает внимание на критику, касающуюся его лично — он отвечает лишь на обвинения в адрес ВОЗ, которые порочат ее честь.

«Я могу рассказать о личных атаках на меня, которые продолжаются три месяца. Жестокие или расистские комментарии в отношении меня, даже угрозы жизни. Мне все равно», — подчеркнул он в интервью CNBC.