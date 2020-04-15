В метро и у МКАДа: в Москве образовались пробки

Из-за введения пропускного режима в Москве образовались пробки — как на въездах в город по автомагистралям, так и на станциях столичного метро. Как сообщил в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, очереди были устранены.

«Очереди устранены. Работа нормализована. Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — заявил градоначальник.

По его словам, он обсудил ситуацию — «очень критичную» — с начальником ГУВД. «Попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей», — подчеркнул Собянин.

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Судя по сервису Яндекс.карты, практически на всех въездах в Москву образовались пробки из-за проверок спецпропусков у водителей. Заторы наблюдались на пересечениях ключевых автомагистралей и МКАД. Красным цветом были окрашены участки трасс на юге, юго-западе и юго-востоке столицы, а также северо-западный и восточный въезды в город.

В пределах Москвы пробок нет — обстановка на дорогах оценивалась в 1 балл из 10 по шкале загруженности дорог. «Внимание! Введены ограничения движения из-за противоэпидемических мероприятий», — говорится при нажатии на значок предупреждения на карте.

Сотрудники ГИБДД проверяют наличие специального пропуска у всех без исключения водителей, въезжающих в Москву. Причем впускают в город только автомобили с московскими и подмосковными номерами.

На сайте московского управления МВД опубликовано разъяснение: «В <...> Москве в связи с введенным режимом повышенной готовности введен ряд ограничительных мер. На всех въездах в столицу сотрудниками дорожно-патрульной службы организован непрерывный контроль за передвижением транспортных средств, а также выполнением гражданами требований самоизоляции».

Кроме того, если при проверке полицейские установят, что объективных причин для въезда в Москву у водителя нет, ему будет предложено развернуться.

«С гражданами проводится разъяснительная работа, также им предлагается изменить свой маршрут в обратном направлении. Нарушители в установленном порядке привлекаются к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Чтобы облегчить процедуру получения пропуска, портал «Рамблер» запустил генератор SMS. Он помогает составить правильное сообщение для заявки на разрешение для передвижения по городу. При этом все конфиденциально — никто, кроме самого пользователя, не получит доступ к заполняемым сведениям и коду.

Накануне стало известно, что столичная ГИБДД будет проверять спецпропуска у всех водителей, въезжающих в Москву. Если пропуска не окажется, водителю грозит штраф до 5 тыс. рублей. Для усиления контроля на въездах в столицу выставили наряды ОМОН московского управления Росгвардии. Под контролем МВД находятся 160 точек въезда в Москву. На съездах с МКАД установлены блокпосты.

Полиция также предупредила, что из-за проверок спецпропусков на въездах в город и область могут возникнуть пробки.

С 15 апреля спецпропуск требуется для поездок не только на личном автотранспорте, но и для перемещения на общественном — чтобы спуститься в метро, зайти на станцию МЦК, сесть в трамвай, троллейбус или автобус.

«Это только для тех граждан, которые передвигаются на транспорте», — сказал мэр столицы Сергей Собянин, комментируя инициативу о введении пропускного режима. Пешеходам пропуска на данный момент получать не требуется.

Штрафы за неиспользование цифровых пропусков в столице и различные нарушения с их использованием составят от 1 до 40 тыс. руб. Об этом сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он уточнил, что сумма штрафа будет зависеть от состава и повторов нарушений.

Пропуск можно получить на сайте мэрии Москвы. В качестве основания для получения QR-кода с цифровым номером можно указать, во-первых, поездку на место работы — если присутствие сотрудника обязательно, во-вторых — поход за медицинской помощью (такой код действует в течение суток, а «служебный» — до 30 апреля). Третья причина — частная поездка по городу. «Получите пропуск для поездок в личных целях (в магазин за продуктами, на дачу, на вокзал и другие цели, соответствующие режиму повышенной готовности — действует один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно не более двух раз в неделю», — сообщается на сайте мэрии.

В столице, по последним данным, 14 776 человек с подтвержденным коронавирусом, умерли с начала пандемии 106 пациентов.