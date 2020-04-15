Диабет и бронхит: чем еще болели жертвы COVID-19 в Москве

По последним данным, в Москве за вторник, 14 апреля, умерли еще 11 пациентов с коронавирусом. Как сообщает в своем Telegram-канале столичный Оперативный штаб по мониторингу ситуации, у всех жертв была подтверждена пневмония – воспаление легких, а тест на COVID-19 дал положительный результат.

Возраст умерших от 48 до 86 лет, все они страдали от хронических заболеваний. В списке — сахарный диабет, гипертония, гепатит C, пиелонефрит, у троих жертв был хронический бронхит.

Общее число жертв в Москве достигло 106 человек. Оперштаб отмечал ранее, что всего в столице выявлено более 13 тыс. случаев коронавируса. Из них около 7 тыс. пациентов с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, соблюдая самоизоляцию.

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«Число случаев ухудшения состояния пациентов, лечащихся дома, минимально. Если такое все же происходит, пациенты обязательно госпитализируются. На сегодняшний день было госпитализировано не более 4% пациентов. Такая статистика говорит об эффективности алгоритма и верности принятого нами решения», — подчеркнула вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Иногда болезнь проходит без пневмонии и лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой — но менее заразным человек от этого не становится.

При COVID-19 фиксируются три симптома, которые чаще всего проявляются вместе, что не характерно для других заболеваний. У зараженных наблюдаются жар, сухой кашель и затрудненное дыхание.

Кроме того, могут развиться боли в голове, мышцах и горле, а также утомление. Диарея при коронавирусе случается редко, хотя такие случаи также были зафиксированы. Насморк у заболевших COVID-19 практически не встречается.

Чем дальше человек держится от других людей, тем ниже шанс заражения и дальнейшего распространения вируса. Роспотребнадзор также выпустил официальное постановление — по нему россияне не должны приближаться друг к другу ближе, чем на один метр, в том числе в общественных местах и общественном транспорте. Сервисы такси также призывают пассажиров садиться только на заднее сиденье и не трогать ничего руками.

В супермаркетах, чтобы люди держались на расстоянии друг от друга, стоя в очереди на кассу, на полу расклеивают отметки на расстоянии в полтора метра, призывая также покупателей соблюдать данную дистанцию. Аналогичная практика применяется не только в российских магазинах, но и по всей Европе — к примеру, во Франции, Испании и Италии.

Ранее ученые объяснили, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин. Специалисты американской организации Global Health 50/50 утверждают, что всему виной нездоровый образ жизни и халатное отношение к своему здоровью — мужчины гораздо больше курят и употребляют алкоголь, а также страдают хроническими заболеваниями.

Исследователи подчеркивают, что и ранее коронавирусы в сильно большей степени поражали мужчин. Из ранних сообщений о коронавирусе Sars-Cov-2 (вызывающем COVID-19) стало ясно, что он чаще поражает людей с гипертонией, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми болезнями и иными патологиями, более распространенными среди мужчин. В большинстве случаев эти болезни связаны с нездоровым образом жизни.

О том, что мужчины в два раза больше подвержены коронавирусной инфекции, сообщал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, профессор Николай Брико.

«Если посмотреть структуру, кто более часто новой коронавирусной инфекцией болеет, то это чаще мужчины, и почти в два раза», — отмечал он.

Еще в конце марта мэр Москвы Сергей Собянин призвал не выходить на улицу граждан старше 65 лет или страдающих сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также тех, кто перенес инсульт или инфаркт. Собянин подчеркнул, что они обязаны соблюдать домашний режим.