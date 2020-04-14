«Просто смерть»: какие вредные привычки притягивают COVID-19

«Без сигарет хуже не станет»

Курение усугубляет последствия заболевания коронавирусом. Об этом рассказал завотделом профилактики онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина Владимир Левшин радиостанции Sputnik.

Реклама

«Сейчас выскакивают фейки, что якобы курение защищает от коронавируса. Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит пять-шесть лет, как минимум имеет хронический бронхит. А при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз», — пояснил Левшин.

Уязвимость курильщиков перед COVID-19 ранее уже подчеркивали американские специалисты, пишет Scientific American. Согласно предварительным исследованиям, у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что становится критичным при коронавирусе.

«Наиболее тяжелые формы заболевания ждут курильщиков – это логично, так как сигареты и вейп кардинально влияют на все дыхательные пути и защитный механизм ваших легких», — подчеркнула руководитель отделения пульмонологии в больнице Нью-Йоркского университета Уинтроп Мелоди Пирзада.

По мнению специалистов, глубина изменений в организме курящего человека доходит до мутации иммунных клеток. «Курение является известным фактором риска развития гриппа. Курящие люди в большинстве своем имеют пониженный иммунитет. В их организме вырабатывается дополнительная слизь, которая засоряет легкие еще больше. У них также мутируют иммунные клетки. И это приводит, в основном, к тому, что они чаще заражаются вирусами», — цитирует портал биолога Роберта Таррана.

Как подчеркнул Тарран, риск развития вирусных заболеваний у вейперов пока не изучен в должной мере. Однако согласно исследованиям биологов, употребление электронных сигарет подавляет активность генов иммунной и воспалительной реакции в клетках носа даже больше, чем курение.

Напрямую связывать курение с рисками заболеть COVID-19 не стоит, уверены специалисты. Однако факт того, что эта привычка наносит значительный вред иммунной системе, уже свидетельствует о повышении шансов заразиться коронавирусной инфекцией.

«В условиях пандемии коронавируса бросить курить и парить – очень разумно. Исходя из того, что мы знаем о курении и электронных сигаретах, вполне понятно, что вы бы снизили риски, если бы отказались от них. В конце концов, хуже вам точно не станет», — заключил директор Центра исследований по борьбе с употреблением табака при Калифорнийском университете Стэнтон Гланц.

Алкоголь только для дезинфекции рук

Искать спасение от коронавируса в алкоголе также не стоит, уверен главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. По его словам, спиртосодержащие напитки способны вредить клеткам организма, тем самым повышая риск проникновения вируса.

«Этанол способствует тому, что клетки, в том числе и иммунные, начинают плохо работать. Вирус на алкогольную интоксикацию садится гораздо легче», — объяснил специалист сайту kp.ru.

По словам нарколога, при длительном нахождении в квартире у людей может возникнуть ощущение, что алкоголь поможет расслабиться и поднять настроение. Однако такими темпами очень легко дойти до алкоголизма.

«Субъективно приятные реакции, которые вызывает алкогольная интоксикация, неестественны и непродолжительны. Человек быстро привыкает к транквилизирующим эффектам этилового спирта, и для достижения желаемого эффекта день ото дня ему требуется повышение доз алкоголя, трезвое состояние становится дискомфортным», — цитирует его слова Агентство городских новостей «Москва».

В результате у регулярно выпивающих людей усиливается раздражительность, растет тревога, нарушается сон. Кроме того, свои полезные свойства теряют медикаменты, которые вы пьете на постоянной основе или в качестве профилактики от коронавируса.

По словам врача, если количество алкоголя, выпиваемого за сутки, значительно — препараты будут полностью блокированы спиртом и продуктами его распада. Часть алкоголя будет также выходить через легкие, что в совокупности с курением, делает их очень уязвимыми. «Таким образом, употребление алкоголя однозначно ухудшает течение инфекционного заболевания», — отметил главный нарколог страны.

Единственное, для чего может быть полезен спирт – это дезинфекция рук и поверхностей. Однако и тут важно знать меру, так как кожа может сильно высохнуть и покрыться мелкими травмами. «Должен быть баланс, нельзя поливаться этанолом постоянно», — заключил Брюн.

Лишний жир мешает иммунитету

Нездоровая пища серьезно увеличивает риски заражения COVID-19, сообщила в Facebook кардиолог Анна Солощенко. Согласно рекомендациями врача, из рациона лучше убрать сладости, кондитерские изделия, сухофрукты, хлопья, сахар и другие быстрые углеводы. Также следует воздерживаться от употребления копченостей, жареной пищи и фастфуда.

«Эти продукты всегда очень неполезны, а в период эпидемии — просто смерть для иммунной системы. Все вышеперечисленное приводит к воспалению внутри нашего тела, а также губит наш микробиом. То есть, по сути, нашу «армию» по защите от вируса», — объяснила Солощенко.

А вот продукты с витамином D, наоборот, более чем необходимы в период, когда все мы сидим дома и не можем получать его в необходимых количествах из солнечных лучей. «Возможно, даже стоит принимать этот витамин вдобавок к продуктам, которые его содержат – печень трески, яйца, жирная рыба. Остальные витамины мы вполне можем получить с пищей. Главное, побольше разноцветных ягод и овощей, разнообразное питание», — подчеркнула кардиолог.

Также следует пить достаточно воды, чтобы предохранить слизистые и дыхательные пути от высыхания: это облегчает проникновение вирусов в организм. Не стоит забывать и о физических нагрузках. «Лишний жир очень мешает иммунитету полноценно работать. Карантин – это не еда и сон. Зарядку можно делать и дома, а общее количество пищи нужно снизить, ведь дома снижены и затраты», — уверена Солощенко.

Почему кондиционер пока лучше не включать

В Минздраве, в свою очередь, рассказали о рисках, сопряженных с использованием комнатных кондиционеров. Как оказалось, они повышают риск заболевания коронавирусом, указано в пятой версии методических рекомендаций по инфекции от ведомства.

По данным министерства, в первую очередь необходимо выключить кондиционеры в зонах высокого риска распространения заболевания — то есть магазинах и аптеках, где сейчас могут собираться скопления людей. Тем не менее, дома им также пользоваться не стоит: как отмечают специалисты, при наличии даже малейшего содержания инфекции в воздухе, кондиционеры будет просто перегонять ее, не фильтруя.

«В зонах высокого риска распространения инфекции, вызванной COVID-19, использование кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) должно быть исключено, поскольку они фактически повышают риск инфицирования, так как способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции», — указано в документе.

В ведомстве добавили, что использование воздухоочистителей, в том числе с ультрафиолетовым излучателем, неэффективно борется с распространением коронавируса и других инфекций. Вместо этого лучше лишний раз открыть окно или форточку. «Предпочтение нужно отдавать эффективной механической вентиляции или максимальному постоянному проветриванию», — подчеркивают специалисты.

Борода повышает риск заражения в 1000 раз

В американском Центре по контролю и профилактике болезней рекомендуют мужчинам сбрить бороду на время пандемии, так как она повышает риск заражения коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно исследованиям Центра, надетая на бороду или усы маска увеличивает риск заражения в 1000 раз, так как плохо прилегает к лицу. Кроме того, по словам врачей, волосы на лице не могут действовать как фильтр для инфекции, так как имеют недостаточную плотность.

Свои выводы ученые подкрепили схемой, на которой видно, как медицинская маска или респиратор размещаются на лице в зависимости от типа бороды. Как оказалось, в большинстве случаев, их защитные свойства просто теряются.

Из отобранных 36 «причесок» для бороды специалисты сочли безопасными только 12. Они также подчеркнули, что «козлиные бородки» и подковообразные и злодейские усы занимают пограничную позицию, так при желании могут быть помещены под маску.

По данным Daily Mail, ранее в истории уже использовался метод стрижки растительности на лице «под маску». Самый яркий пример человека с такими усами – Адольф Гитлер. Служивший с ним в ранние годы солдат Александр Мориц Фрей писал в своих мемуарах, что во времена Первой мировой войны Гитлеру было велено подстричь усы так, чтобы они поместились под респираторную маску. Однако за время военных действий он настолько привык к их форме, что решил сохранить.