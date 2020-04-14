Диета из куркумы: может ли питание защитить от вируса

Блюда и напитки с куркумой являются мощным антисептическим средством, способным укрепить иммунитет и помочь в борьбе с коронавирусом, заявили американские врачи в научном журнале The AAPS Journal.

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По их словам, данная специя препятствует росту патогенной микрофлоры в кишечнике и снижает выработку провоспалительных генов. К тому же содержащееся в ней вещество куркумин может использоваться для облегчения самочувствия при различных заболеваниях.

Ранее китайский врач Лю Хуншен рекомендовал в целях укрепления иммунитета использовать имбирь, после чего в России резко подскочили объемы его продаж. Также, по данным российских ритейлеров, жители страны пытались защититься от COVID-19 с помощью лимона, меда и чеснока.

Президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев подчеркивает, что заявления о способности каких-либо растений защитить человека от коронавируса и повлиять на иммунитет — выдумки.

«Продукты питания или растения не могут повысить иммунитет, потому что никакого повышения иммунитета вообще не бывает. Это бытовая ошибка»,

— сказал он. Румянцев отметил, что когда вирус попадает в организм, у иммунной системы есть два выхода: либо уничтожить его, либо приспособиться.

«Эскимосы, которые живут в северных широтах и питаются только рыбой, не имеют других источников поступления продуктов, у них нет имбиря и куркумы, но при этом их иммунитет способен защищать организм, как и у всех остальных людей. То же самое, например, у африканских племен», — объяснил врач «Газете.Ru».

Румянцев уточнил, что повлиять на иммунитет и выработать в нем устойчивость к коронавирусу можно только посредством прививания специальных антител — такими разработками сейчас занимаются врачи по всему миру.

С коллегой согласен и вирусолог Центрального НИИ эпидемиологии Владимир Чуланов. «Таких данных, которые действительно могли бы подтвердить какое-то профилактическое лечебное действие в природных соединениях или продуктах питания, не существует. Поэтому однозначно сказать, что они помогают поддерживать иммунитет, нельзя», — сказал он «Газете.Ru».

Врач-терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев в свою очередь заявил, что потребление в больших количествах некоторых растений — в частности куркумы — может и вовсе серьезно навредить здоровью.

«Например, куркумин может вмешиваться в действие лекарств, если человек уже лечится. Он никак не действует на вирусы и при этом даже повышает шансы развития некоторых опухлей. К тому же, если у человека есть аутоиммунные заболевания, то куркумин может привести к беде — к обострению заболевания»,

— пояснил он «Газете.Ru».

«Кроме того, в случае с коронавирусом все боятся того, что разъяренная иммунная система начнет громить легкие. А если мы еще простимулируем ее куркумином, это может привести к катастрофическим последствиям», — заключил Лаврищев.

Вирусолог Чуланов в то же время обращает внимание, что поддержать организм могут такие классические методы укрепления здоровья, как правильное питание с достаточным количеством витаминов, а также занятия спортом. «Эти вещи в любом случае важны. Однако они не являются средством, которое бы помогло каким-то образом справиться с конкретными инфекциями и вирусами. Если есть риск инфицирования, то оно в любом случае может произойти, несмотря на уход за нашим телом», — указал Чуланов.

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян подтвердил «Газете.Ru», что хотя правильное питание и не способно укрепить иммунную систему непосредственно, оно может повлиять на наш адаптационный потенциал (устойчивость к неблагоприятным факторам среды, – «Газета.Ru»).

«Степень влияния некоторых продуктов на иммунитет преувеличена, и ждать чудодейственных результатов от них не стоит. Тем не менее, на силу нашего организма действует, в первую очередь, белок, и во вторую — микронутриенты»,

— подчеркнул врач.

По его словам, в условиях пандемии и режима самоизоляции людям стоит потреблять больше продуктов с высоким содержанием белка, который синтезирует необходимые антитела, — это могут быть мясо, рыба и яйца. Также Тутельян посоветовал вместо куркумы и имбиря принимать витаминно-минеральные комплексы.

«У некоторых из них есть мягкое успокаивающее действие, что к тому же поможет от длительного стресса, в котором мы все пребываем», — отметил он. При этом, по мнению медика, людям стоит отказаться от высокоэнергетических продуктов — кондитерских изделий и сладостей.