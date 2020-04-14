Устали сидеть взаперти: как мир тонет в массовых беспорядках

Сразу в нескольких городах Чили начались протесты. Эпицентром массовых беспорядков стал город Антофагаста, сообщает издание T13.cl.

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Люди вышли на улицы, несмотря на запреты властей и введенный режим самоизоляции. Они недовольны экономической ситуацией в стране и продолжают протестовать с осени 2019 года. В начале октября недовольство граждан вызвало повышение стоимости проезда в метро на 30 песо ($0,042). Вскоре после массовых беспорядков президент страны Себастьян Пиньера принял решение о приостановлении повышения цен на метро.

Однако это не остановило протестующих. Радикально настроенные граждане начали возводить баррикады, в связи с этим в центр Сантьяго была стянута бронетехника. Власти ввели комендантский час.

«Никто не может угрожать безопасности соотечественников. Только вместе мы сможем защитить и сохранить нашу демократию», — написал глава государства в Twitter.

После того как в стране был введен карантин, активисты не прекратили свою деятельность. Группа людей в городе Антофагаста — несмотря на запрет — попытались провести марш. Правоохранители отреагировали жестко — применили дубинки и слезоточивый газ.

На данный момент в Чили зафиксировано 7 525 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 82 человека умерли.

В субботу, 11 апреля, несмотря на жесткий запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии COVID-19, беспорядки охватили бельгийскую коммуну Андерлехт. Молодые люди, как пишет издание Flandreinfo.be, вышли на улицу после смерти 19-летнего юноши. По данным СМИ, бельгиец погиб в результате ДТП — он нарушил карантин, выехав прокатиться на скутере, после чего правоохранители устроили за ним погоню. В результате побега молодой человек врезался в другую патрульную машину, которая перегородила ему путь.

Протестующие разгромили одну из полицейских машин и украли из нее оружие. В результате столкновений полиции и молодых людей арестованы 57 человек. Всего в Бельгии зарегистрировано 30 589 заболевших — скончались 3 903 пациента.

В начале апреля акция протеста прошла и в Азербайджане. Помещенные на карантин граждане потребовали отпустить их домой, поскольку истек 14-дневный срок изоляции.

По данным издания «Кавказский узел», люди, которые были помещены на карантин в жилой массив «Деревня атлетов» в Баку, заявили, что власти незаконно удерживают их сверх времени изоляции.

Недовольные азербайджанцы вышли на балконы и стали кричать. После того как одна женщина с ребенком попробовала самовольно покинуть здание, ее задержали правоохранители. В результате недовольные стали сбрасывать различные предметы на сотрудников полиции, передавало агентство Turan.

«Мы с супругом провели на карантине 15 дней, нас отпустили только сегодня. Люди были недовольны неопределенностью. Когда нас только поместили, говорили, что на карантине останемся шесть дней. Потом сказали, что 14 дней. У многих 6 апреля истек 14-дневный срок, но нас отпускать не хотели. После обеда люди начали возмущаться.

После этого приехал высокопоставленный представитель оперштаба при кабинете министров, который обещал выпустить тех, у кого срок истек. После этого стали называть имена, кому можно уходить. После того, как назвали 30 фамилий, выпуск прекратился. Это возмутило людей», — рассказала одна из пациенток.

По данным местного оперштаба, в стране 1 148 заболевших, умерли 12 человек. Между тем с 24 марта в Азербайджане установлен режим карантина. Гражданам старше 65 лет запрещено выходить на улицу, лица младше этого возраста могут покидать жилище в особых случаях.

В конце марта и в Италии, которая считается эпицентром распространения коронавирусной инфекцией в Европе, прошли массовые беспорядки из-за карантина. Как передавал британский телеканал Sky News, люди вышли на улицы, так как устали сидеть взаперти и стали испытывать нехватку денег. В соцсетях даже появились группы, в которых активисты призывали совершать нападения на продуктовые магазины. По данным местных СМИ, особо напряженная ситуация сложилась на юге страны. В Апулии мужчина вызвал полицию после закрытия банка, потому что не смог снять пенсию матери.

Один из итальянцев записал на видео обращение к правительству вместе со своей дочерью. На видео ребенок ест кусок хлеба. «Как и моя дочь, другие дети через несколько дней не смогут съесть этот кусочек хлеба. Будьте уверены, вы пожалеете об этом, потому что будет революция», — комментировал мужчина.

При этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте выделил порядка €25 млрд для поддержки семей и предприятий, пострадавших в результате закрытия. Однако многие люди заявляют, что им до сих пор не оказали поддержку.

Италия занимает третье место в мире по количеству заболевших. Всего инфицированы COVID-19 159 516 человек, скончались в результате болезни 20 465 итальянцев.