«Не нужно сгущать краски»: в Кремле следят за ростом преступности

В Кремле знают о росте преступности в России на фоне пандемии коронавируса, но призывают не сгущать краски.

«Что касается роста преступности, мы, безусловно, все это фиксируем, главным образом это, конечно, фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают сейчас, с повышенной нагрузкой», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также он выразил мнение, что в настоящее время «важно не выстраивать какие-то авральные графики на основе отдельных случаев, пусть даже они в ряде городов фиксируются». «Совсем сгущать краски не нужно», — заметил Песков, добавив, что рост преступности «требует повышенного внимания».

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Представитель Кремля в ответ на вопрос о возможном возвращении России к криминальной ситуации 1990-х годов, отметил, что «у страха глаза велики». «Это такие истеричные проявления, которым совершенно не нужно поддаваться», — считает Песков.

Ранее в МВД составили рейтинг регионов по уровню преступности. Лидерами стали Москва и Московская область — здесь в январе и феврале 2020 года было зарегистрировано больше всего преступлений.

По всей стране за эти два месяца было зафиксировано 327 тыс. противоправных действий разного характера, из них почти 24 тыс. в Москве, более 12 тыс. в Московской области, 12 тыс. в Краснодарском крае, чуть более 10 тыс. в Челябинской области. В пятерку лидеров также попала Ростовская область, где преступники совершили 9,5 тыс. подпадающих под Уголовный кодекс поступков.

Меньше всего преступлений было совершено, по данным правоохранителей, в Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Калмыкии, Ингушетии и Магаданской области.

Тем временем в некоторых регионах из-за режима самоизоляции полиция стала фиксировать все больше правонарушений. Например, в Казани резко увеличилось число грабежей и нападений на продуктовые магазины.

«С введением карантинных мер число зарегистрированных преступлений снизилось. В первую неделю — на 8%, во вторую неделю — на 14%. В то же время возросло число таких преступлений, как убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных в быту и лицами, находящимися в алкогольном опьянении», — рассказал замначальника управления МВД России по Казани Валерий Саматошенков.

Он отметил, что количество грабежей увеличилось на 2-6 в неделю. Таким образом, если ранее «за неделю фиксировалось 8 таких преступлений, то в период самоизоляции их число выросло до 10-14 в неделю». По словам Саматошенкова, если злоумышленники и идут грабить магазины, то ради еды и алкоголя.

Кроме того, увеличилось количество ограблений в Санкт-Петербурге, Тольятти и Перми, где преступники нападают на курьеров и отбирают еду, передает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину.

Для того, чтобы нормализовать ситуацию, в ряде регионов ввели ограничения на продажу алкоголя. Например, в Забайкалье, глава региона сначала полностью запретил продажу таких напитков, а затем после рекомендации Минпромторга не принимать кардинальных мер без крайней необходимости запретил продавать алкоголь с 18:00 до 9:00.

Тем временем с каждым днем количество заболевших COVID-19 по всей стране увеличивается. Так, за последние сутки в России зафиксировано 2558 новых случаев заражения инфекцией, в то время как накануне это число было на 372 человека меньше.

Новые заразившиеся зафиксированы в 62 регионах. Больше всего заболевших за сутки в Москве — 1355. Из них больше половины — пациенты младше 45 лет: в возрасте от 18 до 45 лет — 45,5%, а детей — 5,5%. При этом 34% среди новых заболевших коронавирусом — люди в возрасте от 46 до 65 лет. Остальные 15% старше 66 лет, из них 5% инфицированных больше 80 лет.

Столица также лидирует и по показателям за весь период распространения инфекции. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 11513 заболевших.

«Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу», — говорится в сообщении столичного оперштаба.

На сегодняшний день всего в России зарегистрировано 18 328 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период умерли 148 человек, выздоровели — 1470.