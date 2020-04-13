Мир в опасности: в ноябре ждут вторую волну пандемии

Полностью справиться с коронавирусом нового типа за грядущее лето человечество не сможет. Об этом заявил глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19, заведующий инфекционным отделением больницы «Хуашань» Чжан Вэньхун, передает портал «Хуаньцюван».

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По его мнению, в ноябре возможна вторая волна коронавируса.

«Вспышки <...> начали возникать в странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, поэтому, согласно существующей математической модели, когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами», – отметил врач.

Чжан добавил, что благодаря накопленному медиками диагностическому опыту следующая вспышка COVID-19 должна быть менее серьезной. Но странам с недостаточными медицинскими ресурсами — к примеру, в африканских и южноамериканских — справиться с коронавирусом следующей зимой будет тяжело.

Китайский врач отметил, что контроль над пандемией зависит не от Европы, США или Китая, а от стран, которые в меньшей степени способны бороться с распространением коронавируса.

Кроме невысоких возможностей лечить инфекцию, в Африке и Южной Америке может быть сильно затруднена диагностика заболевания и реалистичная оценка масштабов бедствия.

Сейчас в КНР, по утверждениям властей страны, распространение коронавируса остановлено. В конце марта с китайской провинции Хубэй и города Ухань, ставших эпицентром пандемии и закрытых с конца января из-за COVID-19 на карантин, было решено снять ограничения на въезд и выезд.

Незадолго до этого в многомиллионном городе произошла вспышка неизвестной пневмонии. Вскоре власти КНР оперативно заблокировали город и провинцию, ограничив въезд, выезд и перемещения по ним самим.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные о том, что вероятным промежуточным переносчиком болезни могут быть панголины, представляющие собой, грубо говоря, гибрид муравьеда и броненосца. Согласно данным проведенных исследований, коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%, при этом последовательность генома изолированного у животных штамма на 99% совпадает с тем, от которого заражение получает человек.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем — на расстоянии в 1-2 метра. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой — но менее заразным человек от этого не становится.

По официальным данным, число инфицированных коронавирусной инфекцией в Китае продолжает снижаться. На данный момент свыше 90% заболевших уже вылечились.

Число выздоровевших в материковом Китае составляет 73 159 против 81 171 заболевшего.

Днем ранее китайские вирусологи заявили о риске возникновения новой волны эпидемии COVID-19 на территории страны, сообщает China News со ссылкой на заявление Пекинской экспертной группы по вирусам.

По словам члена организации профессора Ли Ланьцзюань, ученые опасаются возникновения новых вспышек на территории городов Китая, жители которых часто контактируют с иностранными гражданами и родственниками из других провинций. Она считает, что риск появления новых очагов инфекции особенно велик в Пекине, Шанхае, Шеньчжене и Ханчжоу.

«Работа должна быть продолжена. Нынешнее число заболевших все еще высоко, и мы должны продолжать усиливать наблюдение за пациентами», — заявила профессор в интервью изданию. Она добавила, что в некоторых провинциях уже возобновлено производство и многие граждане начали выходить на работу.