«Буду лечить сама»: омичка довела сына до истощения

В Омской области у местной жительницы отобрали двухлетнего ребенка — она отказалась поместить его в больницу на лечение, заявив, что сама справится. Об этом сообщили в управлении региональной прокуратуры.

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По данным надзорного ведомства, из районной больницы поступила информация о нарушении прав и законных интересов двухлетнего ребенка, мать которого отказывалась от медицинского наблюдения и обследования сына.

В ходе проверки правоохранители установили, что у мальчика имеется дефицит массы тела, в связи с чем он ранее проходил лечение в медучреждении. Врачи поставили ребенку диагноз — белково-энергетическая недостаточность. После незначительного улучшения состояния здоровья омичка забрала его домой, подписав официальный отказ от медицинского вмешательства.

Медики на протяжении долгого времени уговаривали женщину продолжить лечение, однако она заявила, что будет лечить сына сама, а обследовать его будет в частной клинике.

Изучив медицинские документы мальчика, врачебная комиссия постановила, что ребенку показана обязательная госпитализация для проведения медицинских обследований, уточнения диагноза и лечения в стационарных условиях.

В итоге прокурор района обратился в суд с требованием признать незаконным отказ матери дать согласия на доставку ребенка в больницу, а также разрешить медикам провести необходимое обследование и лечение. Решением Азовского районного суда Омской области ребенок был госпитализирован в медучреждение в целях прохождения лечения.

Ранее, в январе 2020 года, уголовное дело было возбуждено в Ставропольском крае против матери-вегетарианки, у которой органы опеки забрали истощенную полуторагодовалую дочку, передавала пресс-служба прокуратуры Кисловодска.

«В связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей в отношении матери возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ», — уточнили в ведомстве.

По данным пресс-службы, мать девочки в течение длительного времени отказывалась от ее лечения, тогда как ей требовалось оказание «экстренной медицинской помощи по жизненным показаниям».

Детский омбудсмен края Светлана Адаменко заявила, что ребенка изъяли у матери-вегетарианки, поскольку он был истощен и весил вдвое меньше нормы.

По ее мнению, возможно, такая система питания, как вегетарианство, могла привести к серьезному недобору веса полуторагодовалой девочки. По словам омбудсмена, органы опеки направили иск в суд, который вынесет решение, останется ли ребенок с матерью или же ее лишат родительских прав.

В итоге истощенную девочку поместили в Кисловодскую детскую больницу, а когда состояние нормализовалось, направили в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.

Отметим, что при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью органы опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей, что и было сделано. Однако женщина не согласилась с решением органов опеки и утверждала, что ее дочь «просто худенькая».

Еще один похожий случай был выявлен в Омске. Там, в декабре 2019 года, районный признал незаконным отказ матери 14-летней девочки от медицинского вмешательства — истощенного ребенка госпитализировали в больницу.

Врачи сообщили в прокуратуру о нарушении прав 14-летней пациентки. Девочка наблюдалась в медицинском учреждении в связи с белково-энергетической недостаточностью. Ее вес был всего 25 килограммов.

Однако мать ребенка наотрез отказалась ее лечить. Она не пускала домой врача-педиатра и не соглашалась на госпитализацию дочери в гастроэнтерологическое отделение.

При содействии сотрудников отдела полиции девочку все-таки удалось доставить в больницу бригадой скорой помощи. «Однако мать написала отказ от проведения диагностического обследования, лечения, необходимого для спасения жизни несовершеннолетней, а также от госпитализации, поскольку не доверяет лечащим врачам и медицинскому персоналу», — сообщали в прокуратуре Омской области.

Сама же мать истощенной девочки утверждала, что придерживается определенных религиозных взглядов и считает, что если суждено, то девочка выздоровеет сама.