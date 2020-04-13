«Словно на войне»: как рискуют продавцы и курьеры

В то время как из-за пандемии коронавируса большинство предприятий временно остановили работу до 30 апреля, курьеры и продавцы продуктовых магазинов продолжают подвергать себя серьезному риску заражения инфекцией, ежедневно контактируя со множеством людей. Кроме того, именно эти профессии на сегодняшний день стали наиболее востребованы, сообщили специалисты сервиса рекрутмента HeadHunter «Русской газете».

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Однако многие работники этих сфер жалуются, что их работодатели ничего не предпринимают для того, чтобы обеспечить безопасность сотрудников.

Так, кассир одного из краснодарских магазинов сети «Магнит» Анна рассказала радио «Свобода», что с точки зрения дезинфекции у них совсем ничего не изменилось – уборщица лишь протирает пыль, маски и перчатки кассирам не выдают, а антибактериальные средства начальство и вовсе решило не приобретать.

«Единственное изменение, которое коснулось меня лично, – это запрет выходить в другие магазины для подработки. Таким образом руководство начинает сокращать циркуляцию работников. Теперь брать дополнительные смены нам разрешают только в нашем магазине», – сообщила Анна.

Она также подчеркнула, что у нее трое детей, поэтому ее опасения заразиться COVID-19 на работе особенно сильны. В связи с этим женщине самой приходится обеспечивать себя необходимыми для дезинфекции средствами – с собой в магазин Анна всегда берет антибактериальное мыло, а также постоянно протирает чистой тряпкой кассу.

Безразличное отношение руководства к здоровью сотрудников не единственная проблема, с которой приходится сталкиваться продавцам. «В такой ситуации тяжело работать еще потому, что посетители не относятся к вирусу как к чему-то серьезному. Они протягивают руки, чтобы я положила им сдачу, хотят физического контакта, наклоняются поближе, если им нужно что-то спросить. Человек, который пять минут назад спрашивал, где купить антисептик, на кассе может спокойно облизать палец, чтобы открыть пакет», – рассказала Анна радио «Свобода».

Продавец одного из столичных алкогольных магазинов Максим также считает, что основную опасность представляют именно клиенты, не соблюдающие ограничительные меры.

«Перед кассой есть разметка, которая помогает держать рекомендуемую дистанцию в 1,5 метра, но только единицы действительно стоят «по линии». Замечания я не делаю, потому что придется их делать каждому. Люди просто смеются мне в лицо, не понимая серьезности ситуации»,

— пожаловался мужчина порталу «Собака.ру». Он также подчеркнул, что маски, перчатки и дистанция должны быть необходимостью для каждого, ведь дома всех ждет семья, о безопасности которой надо заботиться.

Курьеры также больше всего переживают о халатности клиентов. Так, работница компании «Яндекс.Еда» в Санкт-Петербурге Ксения рассказала радио «Свобода», что несмотря на бесконтактную доставку, многие заказчики не соблюдают необходимую дистанцию.

«Мы не должны прикасаться к клиенту и даже не подходим к нему, чтобы уменьшить шанс заражения. При этом люди не всегда это понимают и часто приближаются к нам на расстояние ближе положенного, чтобы что-то уточнить», — отметила девушка.

В США от коронавируса скончался уже как минимум 41 продавец продуктовых магазинов. При этом у более полутора тысяч сотрудников супермаркетов тест на инфекцию оказался положительным, сообщает газета The Washington Post.

Несмотря на то что такие крупнейшие сети магазинов, как Kroger, Safety и Walmart, установили на кассовых аппаратах специальные щиты из оргстекла, ежедневно измеряют своим работникам температуру, а также обеспечивают их масками и перчатками, сотрудники продолжают беспокоиться о своей безопасности и считают необходимым принять больше профилактических мир. «Общая картина в том, что рабочие напуганы», — заявил президент профсоюза работников супермаркетов Марк Перроне The Washington Post.

По его словам, их страх усилился после смерти 51-летнего Вандо Эванса, который проработал в Walmart в Чикаго в течение 15 лет. 23 марта его отправили на больничный из-за симптомов простой ОРВИ, а спустя два дня он был найден мертвым. Выяснилось, что Эванс заразился коронавирусом. Спустя четыре дня от COVID-19 умер и другой сотрудник этого же супермаркета – 48-летний Филипп Томас.

Брат Вандо Эванса Том подал на сеть продуктовых магазинов в суд — по его мнению, вина за смерть Вандо лежит именно на Walmart. По его словам, они не дезинфицировали супермаркет должным образом, а также не информировали работников о болезнях коллег.

50-летняя продавщица магазина Whole Foods Market в Вирджинии также сообщила, что в их супермаркете у одного из работников диагностировали коронавирус, после чего все остальные сотрудники начали еще больше беспокоиться о своем здоровье.

«Как будто вы постоянно находитесь в режиме «бей или беги». Это пугает, это сбивает с толку, и среди всех, кто еще работает, есть ощутимый страх, словно мы на войне»,

— заявила женщина The Washington Post. Она также подчеркнула, что многие покупатели не соблюдают социальную дистанцию, даже несмотря на развешанные по магазину знаки и объявления.

Кассир супермаркета Trader Joe's города Сиэтл штата Вашингтон Жасмин Капралова сообщила газете The Philadelphia Inquirer, что ей и ее коллегам руководство и вовсе запретило надевать на работу маски, так как это может отпугнуть клиентов.

«Каждый раз, когда мы пытались поговорить с руководством о необходимой безопасности из-за вспышки коронавируса, они давали понять, что не хотят ничего слышать. По их мнению, мы не должны пугать друг друга и вызывать панику в магазине», — пояснила Капралова изданию.

Женщина также рассказала, что, когда она заболела и взяла больничный отпуск, менеджеры попросили не распространяться об ее симптомах, включающих кашель и затрудненное дыхание, в социальных сетях.

При этом уволиться Капралова не может, так как в 2015 году она и ее 12-летняя дочь потеряли свой дом в результате пожара и теперь вынуждены жить у родственников. «Я до смерти боюсь умереть. Но в то же время я не могу потерять работу и зарплату», — объяснила кассир.