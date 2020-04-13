Хроники коронавируса: 18 328 заразившихся в 82 регионах

За минувшие сутки в России зарегистрировали 2558 новых случаев заражения COVID-19 в 62 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Зафиксировано 18 летальных исходов. За сутки по России полностью выздоровели 179 человек», — указано в сообщении.

Согласно последним данным, 121 пациент с коронавирусом был обнаружен в Санкт-Петербурге и еще 16 в Ленинградской области. В Тверской области зафиксировали 44 заболевших, в Краснодарском крае – 41, в Нижегородской области – 30, в Ростовской – 26. Еще 25 человек заразились в Красноярском крае, 23 – в Республике Башкортостан, 20 – в Оренбургской области, 18 – в Рязанской области, 17 – в Пензенской. Республика Мордовия и Ульяновская область отчитались о 16 заразившихся. Курская и Кировская области, Кабардино-Балкарская и Чувашская Республики – о 15.

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По 14 человек заразились в Тюменской области и Хабаровском крае, 13 — во Владимирской области, 12 — в Ставропольском крае. По 11 – в Тульской и Воронежской областях, а также в Республике Татарстан, по 10 – в Калужской области и Республике Марий Эл. Новгородская и Новосибирская области диагностировали вирус у восьмерых человек каждая; Архангельская, Свердловская и Иркутская – у семерых. Проявились симптомы также у жителей Ивановской, Липецкой, Волгоградской областей и Забайкальского края – там болеют по шесть человек. По пять инфицированных нашли в Орловской, Псковской и Самарской областях, а также в Республике Ингушетия.

Сводка оперштаба также сообщает о четверых зараженных в Смоленской, Калининградской, Томской областях, Ямало-Ненецком АО, Республике Бурятия и Приморском крае. В Челябинской области и Якутии заболели по три человека, в Карачаево-Черкесской и Чеченской Республиках, Саратовской, Кемеровской областях и Алтайском крае — по двое. В Брянской, Вологодской, Астраханской, Омской, Магаданской областях, Республиках Карелия и Крым, а также в Еврейской АО обнаружилось по одному новому инфицированному COVID-19.

Наибольшее число подтвержденных диагнозов приходится на столичный регион — 1355 случаев коронавируса за сутки, плюс еще 495 человек заразились в Подмосковье.

Среди новых заболевших в столице 45,5% составляют люди от 18 до 45 лет, 5,5% — дети. Инфицированных в возрасте 46-65 лет —34%, от 66 до 80 — 10%. Еще 5% приходится на тех, кто старше 80 лет. Общее количество граждан, которые не смогли уберечься от вируса, в столице составляет 11 513 человек за все время пандемии.

Число инфицированных COVID-19 в стране достигло 18 328, заразившиеся люди есть в 82 регионах РФ. При этом 1470 заболевших смогли справиться с инфекцией, 148 пациентов скончались.

В Москве за последние сутки выздоровели 150 пациентов – все они проходили лечение от коронавируса в больницах города, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. «Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 837 человек», — заявила вице-мэр.

По данным Роспотребнадзора, за весь период распространения коронавируса ведомство уже успело проверить 1 359 993 граждан с подозрением на инфекцию. При этом еще почти полмиллиона были помещены под медицинское наблюдение.

«Организовано медицинское наблюдение за прибывающими из указанных стран, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 493 668 человек, по состоянию на 12.04.2020 под контролем остаются 141 462 человек», — сообщает ведомство.

Ранее директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович отметила, что ситуация с коронавирусом в РФ перестала развиваться по оптимистичной траектории.

«На самом деле, конечно, достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26 числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она (ситуация) пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории», — заявила она.

По словам Попович, от увеличения количества зараженных коронавирусом с тысячи до десяти тысяч человек в США ушло шесть дней, в Германии, Италии и Испании — восемь дней, в Австрии — 15 дней, а в России — 12 дней. Эта ситуация вызывает опасения по поводу дальнейшего развития событий в РФ.

«Но страшно то, что от десятитысячного до стотысячного пациента прошли уже пять стран, и эта дистанция в этих странах проходит в среднем 15-18 дней», — подчеркнула Попович.