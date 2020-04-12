Не панацея: почему нельзя полагаться только на маски

Еще две недели

— По состоянию на 13 апреля, в мире коронавирусом заражены 1 853 327 человек. Летальным исходом обернулись 114 250 случаев инфицирования, 423 692 пациента выздоровели.

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— Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань предположил, что если развитие эпидемиологической ситуации с коронавирусом во всем мире будет продолжать идти по такому же сценарию, как сейчас, то

до переломного момента осталось еще минимум две недели.

Он также подчеркнул, что важнейшую роль в преодолении пандемии играют правительственные ограничительные меры.

— В ВОЗ напомнили, что защитные маски, при помощи которых люди предохраняют себя от заражения коронавирусной инфекцией, могут стать опасными при неправильном использовании — нельзя забывать о необходимости соблюдать социальную дистанцию и непременно мыть руки, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение. Маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — рассказала Вуйнович во время программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».

Неслучайная дата

— За последние сутки в России зарегистрировано 15 770 случаев COVID-19. При этом умерли 130 человек, выздоровел 1291 россиянин.

— В Москве число скончавшихся от коронавируса за последние сутки увеличилось на 10, достигнув 82, сообщает оперштаб. Отмечается, что умершим было от 39 до 80 лет. Все они имели сопутствующие заболевания.

— По показателям заболеваемости за 14-16 апреля можно будет понять, продолжит ли увеличиваться число заболевших COVID-19 в России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также подчеркнула, что 30 апреля — неслучайная дата окончания режима самоизоляции. По ее словам, именно после двух циклов по 14 дней власти смогут оценить эффект от принятых мер.

— В Москве беременные женщины временно не смогут посещать плановые осмотры врача, следует из сообщения столичного департамента здравоохранения. Теперь будущих мам будут принимать только для постановки на учет, проведения УЗИ и при появлении жалоб.

— На сайте мэрии Москвы заработала услуга по оформлению цифровых пропусков. С 15 апреля они понадобятся для поездок по Москве и Московской области на транспорте.

Москвичи и жители Подмосковья могут оформить пропуска по трем категориям, которые имеют свои особенности. Рабочий предоставляет неограниченный лимит поездок до 30 апреля, остальные два вида являются единоразовыми. При этом пропуск для иных целей, таких как поездка на дачу, в магазин и другие, можно получить не более двух раз в неделю.

Все меньше жертв

— В штате Нью-Йорк США шестой день подряд от коронавируса умирают более 700 человек. Так, за последние сутки там скончались 758 человек, что увеличило общее число жертв болезни до 9385.

— Тем временем во Франции общее число скончавшихся от COVID-19 превысило 14 тыс. — по информации местного Минздрава, с 1 марта в стране умерли 14 393 заразившихся коронавирусом.

Сейчас в реанимации находятся 6 845 человек, что на 35 пациентов меньше, чем днем ранее. В ведомстве уточнили, что число людей на интенсивной терапии снижается четвертый день подряд.

— В Италии количество жертв коронавируса также идет на спад. За последние сутки от COVID-19 в стране умер 431 человек — это наименьший показатель за три недели, сообщили в итальянской службе гражданской обороны.